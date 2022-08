La modelo colombiana Sofía Jaramillo dice que le están haciendo brujería

Sofía Jaramillo, hermana de Angélica Jaramillo, ex Protagonista de Nuestra Tele 2012, saltó a la fama nacional con su sólida trayectoria en el modelaje y las apariciones que hizo en proyectos televisivos del Canal RCN como ‘Soldados’ y ‘Mundos opuestos’. Su paso por estos shows hizo que su nombre tomara relevancia entre el público colombiano.

Una vez se alejó de los medios, la caleña se convirtió en madre y arrancó sus emprendimientos de vida saludable, abriéndose paso entre los usuarios de las plataformas digitales. Las interacciones en estos escenarios aumentaron y su imagen ganó popularidad en los curiosos que se acercaban a conocer su negocio y detalles de su vida.

Sin embargo, recientemente, la colombiana llamó la atención de más de uno con un lamentable hecho que la angustió y puso en alerta. Se trata de una amenaza que recibió por Instagram, donde afirmó que estaba siendo víctima de brujería por parte de alguien desconocido.

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza de brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras, quisiera saber quién es”, dijo la empresaria en el contenido que subió a sus historias.

En las declaraciones que brindó sobre lo ocurrido, Jaramillo detalló que se dio cuenta del hecho por una publicación en la que la etiquetaron, al parecer en el perfil de su pareja sentimental. Cuando abrió el post, se percató de la amenaza, por lo que únicamente se prendió de su fe para combatir esta situación.

“Nunca me había enfrentado, en mi vida, a una cosa de estas. A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en este momento. Y quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir”, aseguró la joven.

Sofía mencionó que al abrir el mensaje que recibió, vio que se trataba de una foto de su novio, pero no directamente del perfil de él. Al leer el texto, las palabras se enfocaban en el papel que cumplió como empresaria, modelo e influencer, además de favores que presuntamente se recibieron a cargo de una entidad astral de carácter negativo.

“Mónica Sofía Jaramillo Pedroza. Le voy a decir cuál es su futuro: Se van a alojar en su mente y la de su hijo, ciertos seres demoniacos por denuncia, que se van a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente, todos los días, todas las noches. Hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama, a razón de un salario menor. Poco a poco va a sentir su mundo expuesto”, se aprecia en la presunta amenaza.

“Por vivir de prost!+v+@, con quien le da del narcotráfico, delincuencia y terrorismo. Nada es gratis, todo se paga, usted y su familia ya están sentenciados. Te sorprenderás!”, agrega el mensaje que indican es brujería.

Ante este ataque por las redes sociales, la caleña aseguró que está de la mano de Dios y no permitirá que el miedo la invada, pues él la protege de cualquier momento negativo o peligroso.

“No sé quién eres, pero como este fue tu canal de comunicación conmigo, quiero decirte que mi futuro está en manos de Dios, no de usted. Que sus anhelos contra mí serán devueltos a usted, multiplicados por 7 veces. Mi padre del cielo me protege, Él es mi escudo y mi protector, así que su pelea es contra Él, no contra mí. Y contra Él nunca podrás”, dice Jaramillo.

Por el momento habrá que esperar cómo fluye el tema a futuro y si es real la amenaza o solo era una mala jugada de un seguidor.