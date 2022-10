“Estoy completamente arrepentida”: La Segura se sinceró en redes por algo que hizo en Miami

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales y el mundo digital como La Segura, es una de las creadoras de contenido más influyentes de los últimos tiempos. Gracias a su trabajo, la caleña ha logrado mantenerse por años como influencer y hace poco dio a conocer a las personas que la siguen que se encuentra en Estados Unidos.

Disfrutando con su novio Ignacio Baladán, La Segura se ha mostrado renovada, luego de haber tenido hace meses complicaciones de salud y ser una de las figuras públicas que, como la presentadora Jessica Cediel, han sufrido por los biopolímeros en los glúteos. Sin embargo, la colombiana ha contado en las plataformas que se encuentra bien y está en el país norteamericano por oportunidades laborales que se le han presentado.

Sumado a esto, al estar en Miami, al sureste de Estados Unidos, la influenciadora no solo ha ido a trabajar, sino que también se ha dado uno que otro lujo comprando accesorios.

En varias oportunidades, Natalia les ha mostrado a sus más de ocho millones y medio de seguidores en Instagram que una de sus prácticas preferidas es hacer compras, por lo que en su viaje a EE. UU. no iba a cambiar su pensamiento y adquirió algunos elementos que, quizás, en Colombia no son comercializados.

Pero la situación se complicó, puesto que a pesar de que ha hecho compras estratégicas, otras se salieron de control y la creadora de contenido resultó teniendo en sus manos objetos de lujosas marcas como Louis Vuitton, Victoria Secret, Pink, entre otras.

Antes de viajar a Miami, semanas atrás La Segura estuvo en Europa con su mamá y algunos amigos, entre ellos el también influencer La Liendra, por lo que las primeras declaraciones que dio la mujer fueron: “Que Dios me perdone, señor perdóname por lo que acabo de hacer; ir a Europa o venir a Miami es un veneno, se los juro”.

De acuerdo con la caleña, en esta ocasión sus compras sobrepasaron el límite. De hecho, fue algo que ella expresó al decir que hizo transacciones para “esta vida y la otra” y aunque no puede devolver el tiempo, sí manifestó sentirse arrepentida.

“Estoy completamente arrepentida, pero una ya no iba a pasar penas. Uno piensa que aquí cuando a uno le dicen tantos dólares es igual que en pesos. Mami, mentiras (...). Cuando me dieron el estartalazo (el precio), yo hice no más ojitos chiquitos…”, contó la también emprendedora, aunque no reveló la suma de lo que se gastó.

Con un llanto fingido, risas, miradas hacia todos lados y un poco de humor, La Segura añadió metafóricamente que se está muriendo.”Esto es una puñalada a mi bolsillo, se los juro”.

Luego de desahogarse con los cibernautas, en historias de Instagram, la mujer también compartió unas fotografías en las que utilizó unos filtros graciosos y a cada una la acompañó con diferentes frases, como: “Ahora cómo repongo esa platica”. “Me compré todo menos ropa pa’'sobrevivir hasta el lunes”. “Será que me creo un Only o qué”, escribió la influencer en su perfil oficial.

Ya estando en un lugar menos público, La Segura mostró con su cara de arrepentimiento un montón de bolsas que llevan dentro lo que compró y en donde se puede apreciar que son de la valiosa marca Louis Vuitton y otras más.

Asimismo, la colombiana les dijo a los usuarios digitales que luego mostrará cada uno de los elementos que adquirió y nuevamente pidió perdón por haberse “descontrolado”.

A continuación, la recopilación de las declaraciones de La Segura, quien se encuentra en Miami y aseguró que sobrepasó sus gastos en ese lugar: