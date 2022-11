Este es el problema legal que deberá enfrentar La Segura

Natalia Segura, más conocida como La Segura, es una de las influencers y creadoras de contenido más populares en la farándula colombiana. En su perfil de Instagram, cuenta con una comunidad de 8,6 millones de seguidores, con quienes suele interactuar mediante diversas dinámicas.

Recientemente, la creadora de contenido ha estado en el ojo del huracán por la demanda que le hizo a una empresaria. Se trata de la diseñadora Laura Estrada, propietaria de la marca de moda Strada Brand, quien está en líos con la influenciadora Natalia Segura, todo por cuenta de un reposteo que hizo desde la cuenta en Instagram de su compañía, de un reel en que aparecía la generadora de contenido luciendo uno de sus diseños.

Aunque la influenciadora no ha dado declaraciones al respecto, muchos de los usuarios de las redes sociales han aprovechado para dejarle comentarios ofensivos con respecto a la reacción que tuvo frente a la situación con la empresaria, tildándola de “falsa”, “problemática” y “diva”.

Ahora, algunos usuarios le han manifestado en su cuenta de Instagram que podría enfrentar problemas legales por el atuendo que usa en una de sus más recientes publicaciones, similar al de los protagonistas de la saga The Matrix. Pues bien, los seguidores de La Segura han decidido bromear con el hecho de que el estudio Warner Bros. Pictures, encargado de producir y distribuir el filme, podría demandarla.

La publicación la hizo bajo la descripción de “Matrix recargada. Lugares donde fui feliz”, con fotos vistiendo un gran abrigo de cuero negro sobre un conjunto del mismo color y unas gafas oscuras.

“Utilizaste la palabra Matrix, ojo te demandan por atrevida”, “Ahora Matrix le cobrará una millonada. Ojo porque estás usando el nombre de ellos”, “Cuidado, no vaya a ser que Lana y Lilly Wachowski la demanden por utilizar el nombre de una de sus películas” y “Pague por usar un nombre que no le pertenece”, son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en la publicación.

Claramente, la arremetida la hacen por la demanda y la indemnización que le pidió La Segura a una empresaria de moda que se emocionó al verla con una prenda suya y republicó un reel en el que lucía su diseño.

“Una reconocida influencer compró mi marca y la usó en uno de sus videos. Yo republiqué uno de esos videos desde mi marca Stardabrand, hoy me llegó un correo de una firma de abogados que la representan a ella, donde me decían que estaba haciendo uso inadecuado de la imagen de ella, y que por haberlo hecho me tocaba pagar la suma de 10.000.000 de pesos colombianos”, dice la primera parte de la publicación de la empresaria.

“Obvio, me asusté y eliminé la historia desde mi marca, no tenía ni idea de esto, porque yo solo republiqué el contenido desde el origen, no lo cogí y lo edité, ni mucho menos lo subí sin nombrarla, no sé, me parece algo normal en redes. El haberlo hecho fue de emoción, de ver que ella comprara mi marca y la usara; sin embargo, no es algo que tenga impacto, ya que no es una publicación dirigida y por la cual yo tenga que pagar 10.000.000 de pesos colombianos”, agregó.

En este mismo espacio, la empresaria publicó varios videos de su abogada, quien indicó que el equipo jurídico estaba al tanto de lo sucedido y que respetaban la forma como procedieron los representantes de La Segura; además, reiteró que Laura nunca quiso actuar de mala fe y que la publicación fue retirada de inmediato de sus redes sociales.

En otra historia, la misma abogada indica que se espera que este incidente se supere rápidamente y que están a la espera de una nueva comunicación del equipo jurídico de la generadora de contenido para saber cómo se puede proceder al respecto.