La Liendra se fue contra Messi y apostó $5 millones a que perdía con Francia; “me calló la boca”, dijo

Argentina sufrió más de la cuenta este domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail de Doha y consiguió su tercer título mundial después de superar por penales (4-2) a Francia en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Pese a que estuvo adelante en el marcador en tres oportunidades, el equipo sudamericano no supo cerrar el encuentro y permitió que los galos pudieran empatarlo en los 120 minutos reglamentarios. El guardameta Emiliano Martínez terminó siendo el héroe de la jornada al atajar un cobro.

“Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, precisó Lionel Messi.

Igualmente, las casas de apuestas tuvieron una jornada bastante movida debido a que desplegaron distintas cuotas muy atractivas para este definitivo compromiso. Sin embargo, el seleccionado europeo partía como favorito debido a que era el vigente campeón de la competencia.

Mauricio Gómez, conocido popularmente en el mundo de las redes sociales como La Liendra, nunca ha ocultado su admiración por Cristiano Ronaldo y decidió hacer varias apuestas a favor del conjunto francés.

La Liendra. - Foto: Instagram: La Liendra

“¡Vamos, Francia! Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”, indicó el influenciador.

Sin embargo, el conjunto galo cayó en la final de la cita orbital y el creador de contenidos terminó perdiendo cerca de cinco millones de pesos. Además, quedó bastante aburrido porque esperaba que Francia jugara mejor.

El creador de contenidos colombiano reconoció finalmente en las historias de Instagram que el equipo gaucho fue un justo campeón y que Messi, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores de la historia.

“Pongámonos serios. De corazón felicito a Argentina y a Messi, lo merecen. Soy fan de CRISTIANO, pero si hay un jugador que se ha sacrificado y ama el fútbol como él es MESSI. Son los dos mejores del mundo. ¡FELICIDADES, LEO! Si no era el ‘Bicho’, eras tú. Me cerraste la boca y demostraste de qué estás hecho”, concluyó Gómez.

Tras sus dos tantos en la final, Messi llegó a 13 goles en la historia de las copas del mundo y se consolidó como el máximo goleador del conjunto albiceleste en el campeonato, pero fue superado en la tabla de artilleros por el francés Kylian Mbappé, quien marcó ocho anotaciones en el torneo.

El astro rosarino consiguió los cuatro títulos más importantes a nivel de selección: Copa Mundial Sub-20 (2005), Juegos Olímpicos (2008), Copa América (2021) y Mundial de Mayores (2022). Además, ha ganado en cuatro oportunidades la Uefa Champions League.