Problema ‘intrafamiliar’ le dejó una herida en la mano a la Liendra; ¿qué fue lo que pasó?

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como la Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también gracias a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

La actual pareja de la Liendra es Daniela Duque, más conocida como Dani Duke, quien también es una reconocida influenciadora a nivel nacional. Por medio de sus redes sociales, la pareja le contó a sus seguidores un inconveniente que tuvo y que los tiene bastante achantados.

La pareja tiene dos perros, Scooby y Rocco, quienes tienen un significado valioso para ambos, incluso son considerados como sus hijos. Ambos influenciadores relataron que los perros no se llevan bien y que esto ha generado delicadas consecuencias.

Cabe mencionar que Rocco es la pequeña mascota que convive con la paisa y Scooby es el perro que convive con la Liendra; y es de un tamaño superior en comparación con Rocco. Es relevante mencionar que la pareja vive por separado; sin embargo, comparten muchos momentos juntos y por eso llevan a sus perros consigo y es cuando se han venido presentado peleas entre ambas mascotas.

Los hechos

El pasado miércoles, 4 de enero, los famosos pasaron un sin sabor en el que estuvieron involucradas sus mascotas, aunque esta no es la primera vez que surge una pelea entre Scooby y Rocco, en esta oportunidad, Mauricio resultó herido.

“Miren cómo me dejaron Rocco y Scooby, que se pusieron a pelear. Estamos súper aburridos porque en cada momentico se agarran a pelear, y Scooby es más grande que Rocco y se pone que lo mata. Nosotros nos asustamos mucho. Lo castigamos, le ponemos bozal, hemos hecho de todo con ese perro, pero llegamos a un punto en el que sentimos que lo que mi novia y yo hacemos, no sirve”.

La pareja no quiere separarse de sus perros; y es por esto que acudieron a las redes sociales para buscar ayuda o un consejo para saber como manejar dicha situación. “Vamos a ver si lo metemos a una escuela, o si le pagamos a alguien que hable con los perros. Yo no sé qué vamos a hacer, esa situación no puede seguir así. Estamos demasiado aburridos”.

La Liendra detalló que Scooby es el más agresivo, tanto así que él es quien se siente responsable de toda la situación e incluso mencionó que ha tenido que ponerle bozal a su perro en reiteradas ocasiones.

Mientras Dani le hacía una curación en la mano a la Liendra, estos explicaron cómo tuvieron que acudir a la persona que saca a pasear a los perros para que ayudará a separarlos, incluso en medio de una situación bastante incómoda.

“Cuando se pusieron a pelear Scooby y Rocco, yo estaba ‘en pelota’, no tenía nada, estaba andando ‘en viringo’. Y mi novia empezó a gritar: – Ayuda, ayuda —. Yo salí corriendo, a separar los perros, con ‘la pirinola’ colgando y los perros nada que se separaban. Mi novia tuvo la idea de abrir la puerta y dejar ingresar al señor que saca a pasear los perros. El señor ingresó y yo estaba ‘en pelota’, separando los perros [risas]. Pero no nos importó; ni a mí, ni al señor, ni a mi novia. Con tal de separar los perritos, no importó”.

Luego de contar la anécdota que vivió la Liendra para poder separar a los perros, se mostró bastante preocupado y triste por la situación.“Estoy tan aburrido con Scooby y no aburrido con él, porque es un perro muy bueno. Pero está peleando mucho con Rocco y es un perro muy grande, cuando lo coge, parece como si lo fuera a matar. Lo tengo con bozal, él está triste, porque sabe que hizo algo malo y no lo puedo tener sin bozal, porque estaría en riesgo Rocco”.

Y finalizó indicando que espera encontrar un profesional que les ayude con el tema; además, brindó detalles acerca de las heridas en la mano que le ocasionó la pelea. “Tengo la mano hinchada, me clavaron el colmillo y casi no los separamos … Me duele mucho esta situación, me duele mucho verlo así, regañarlo”.