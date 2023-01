¿Quién es el colombiano que será director de maquillaje en Miss Universo?

La carrera para quedarse con la corona de la nueva Miss Universo ya inicio. La colombiana María Fernanda Aristizábal se encuentra entre las favoritas, debido a su despampanante belleza, elegancia y naturalidad, a diferencia de otras candidatas colombianas, Aristizábal es de ojos claros y verdes, lo que muestra otra faceta y la diversidad que tiene el país en temas de belleza.

En medio de este certamen, la única que está representando a la nación no es María Fernanda, ya que detrás de los peinados y del maquillaje de las 84 candidatas se encuentra un colombiano. Andrés Felipe Cabrera, de 35 años, trabaja con el concurso de belleza internacional desde hace ocho años.

El quindiano es el encargado de dirigir y supervisar a todos los estilistas y maquilladores que se encargan de dejar aún más bellas a las concursantes. En una entrevista para el diario El Colombiano contó como llegó a establecerse en dicha industria.

“El maquillaje fue el que me escogió a mí. Empecé queriendo ser piloto, pero cuando me di cuenta de que había que hundir tantos botones decidí no serlo. Estudié baile y como me tenía que maquillar yo mismo, ahí fue donde le cogí el gusto, terminaba más rápido, ayudaba a mis compañeros, allí vi un futuro. Nunca pensé trabajar en esta industria”, afirmó Andrés Felipe Cabrera.

Andrés Felipe Cabrera, director de maquillaje y peinado de Miss Universo - Foto: Instagram @andresfelipeofficial

Andrés aprovechó para aclarar que un maquillador de la misma nacionalidad de la candidata no debe ser quien se encargue del maquillaje de la modelo, para evitar inconvenientes; además contó que para llegar a donde está empezó como un maquillador más.

“En la de 2015, era un maquillista más, con muchos nervios, pero me hacían cola las chicas esperándome, porque antes ellas eran las que nos escogían a nosotros. En la silla podría tener hasta 20 chicas. Ahora que soy el director y cambié el formato, no me gustan las preferencias, entonces asigno dependiendo las sillas que estén libres; otra regla es que el maquillador no puede arreglar a la candidata de su país para que no se presenten malos entendidos”, confesó.

El maquillador reveló que por medio del maquillaje se busca resaltar la belleza de cada participante más nunca modificarla. “Tengo una técnica que me inventé, se llama el Miss Universe Look, para todas las 84 chicas que vienen a competir porque esto tiene que ser neutral, nosotros tratamos de embellecer a la mujer y no cambiar rostros en lo absoluto”.

El video de María Fernanda Aristizábal con el que descrestó en redes

Las representantes de 84 naciones ya se encuentran en Louisiana, New Orleans, Estados Unidos, lugar en donde será coronada la nueva Miss Universo. Varios colombianos y expertos de belleza tienen puestas sus esperanzas en la candidata quindiana de 21 años de edad, debido a su belleza; incluso recientemente portó un vestido que dejo a más de uno con la boca abierta. Se espera que con este vestido la colombiana logre llevarse por tercera vez la corona de dicho certamen.

Hello in YELLOW ✨ pic.twitter.com/UOvo76aTCP — Miss Universe (@MissUniverse) January 6, 2023

María Fernanda Aristizábal será la encargada de representar a Colombia en dicho certamen de belleza. La quindiana fue coronada como Señorita Colombia a finales del año 2019. Cabe mencionar que, para el año 2020, no hubo Miss Universo debido a la pandemia de la covid-19.

En mayo de 2021 se llevó a cabo la edición de Miss Universo, que no se pudo realizar el año anterior; sin embargo, María Fernanda no pudo participar debido a que la franquicia, que tenía hasta ese momento el Concurso Nacional de Belleza, la adquirió Miss Universo Colombia y no se llegó a un acuerdo con Raymundo Angulo para que la modelo del Quindío representara a la nación. Por lo que tuvieron que elegir a otra concursante, por medio de otro certamen.

Varios expertos en reinados de belleza manifestaron que la joven logró llegar a un acuerdo con la organización Miss Universo Colombia para ser quien lleve la banda de Miss Colombia 2022.

Se cree que la representante del departamento de Quindío habló con la dueña de la franquicia, Natalie Ackerman, quien se encarga de enviar a la reina de Colombia a Miss Universo y llegaron al acuerdo para que María Fernanda pueda representar al país en esta edición del concurso.