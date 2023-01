¿Nuevo amor? Qué tal el beso que recibió Carmen Villalobos durante una fiesta

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más reconocidas en el mundo de la farándula colombiana. Logró cautivar al público con su más reciente papel representando a Alejandra Maldonado en la versión moderna de la telenovela Hasta que la plata nos separe.

La actriz suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde interactúa con sus seguidores y publica fotografías de su diario vivir. Recientemente, se le vio a la artista colombiana disfrutando de sus vacaciones en compañía de su madre, tal y como quedó registrado en sus historias y fotografías compartidas en su cuenta personal de Instagram

Durante este 2023, Carmen estuvo en boca de la opinión pública, de manera más frecuente, luego de que se confirmará que se separó del también actor Sebastián Caicedo. Luego de trece años juntos, la actriz y el actor decidieron poner punto final a su unión. Carmen hizo el anuncio, tras varias especulaciones, por medio de un video que compartió en sus redes sociales. Ambos han aclarado que los motivos de su separación son personales; sin embargo, han manifestado que nunca hubo una tercera persona en medio de su relación.

Carmen Villalobos, actriz colombiana. - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss

Recientemente, se le ha relacionado a la expareja de Carmen con una exitosa empresaria, Juliana Diez, con quien al parecer sostendría ya una relación sentimental, hecho que no ha sido confirmado ni desmentido por ninguno. Por su parte, Carmen se le ha visto muy alegre y disfrutando de sus vacaciones, tanto así que sus seguidores le han mencionado que está mucho más linda ahora que cuando estaba casada.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez, al parecer sostienen una relación sentimental. - Foto: Instagram @sebastiancaicedo @julianadiez

Sin embargo, un video revelado por el programa de farándula Lo sé todo muestra que Carmen no está del todo sola. En el video se puede ver a la actriz en una discoteca en compañía de un hombre quien la besa de manera apasionada durante la fiesta. El medio aún no dio a conocer de quien se trata y hasta el momento la actriz no se ha referido al hecho.

Nueva novia de Sebastián Caicedo cautiva en redes sociales

Recientemente, se le ha visto a Sebastián con otra mujer y al parecer esta sería su nueva pareja. La mujer con la que presuntamente está relacionado el actor se llama Juliana Diez, la mujer es una empresaria que ha asistido a varios eventos en compañía de Sebastián.

A diferencia de su anterior relación, la nueva posible pareja de Sebastián no hace parte de la farándula colombiana, por lo que se conocen pocos detalles de su vida privada y todas las conclusiones que se han sacado se pueden evidenciar en su cuenta personal de Instagram.

El actor y empresario Sebastián Caicedo. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: sebastiancaicedo

Según está registrado en su cuenta, la prioridad para esta mujer es su hijo con quien suele compartir. Por medio de sus redes evidencia los alegres y divertidos momentos que pasa al lado de su pequeño. Además, la mujer es toda una empresaria que ha incursionado en el mundo de la moda gracias a la marca de ropa Navissi, de la cual es directora y cofundadora.

La mujer actualmente tiene más de 14 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram; además, luego de que se relacionará con Sebastián Caicedo, las búsquedas con el nombre de la mujer se han disparado considerablemente.

La pareja ha interactuado de manera frecuente en sus redes sociales, tanto así que una de las más recientes fotografías que tiene la empresaria con su hijo, en una playa, fue tomada por Sebastián Caicedo; esto se dedujo luego de que el actor le comentará en la fotografía a Juliana un emoji de fuego y corazón a lo que ella le contestó “capturaste un momento hermoso”.