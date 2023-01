Sebastián Caicedo no oculta lo feliz que está y envía amorosas dedicatorias a la que sería su nueva pareja

Sebastián Caicedo despertó todo tipo de reacciones entre sus fieles seguidores de redes sociales, luego de tomar la decisión, junto a Carmen Villalobos, de separarse y ponerle fin a la historia que comenzó años atrás. Cada uno se fue por caminos distintos, dándose la oportunidad de vivir otras experiencias y abrirles el corazón a personas distintas.

En las últimas semanas, todo parece indicar que se confirmó el romance que sostendría el artista con otra mujer, lo cual quedó plasmado en publicaciones de redes sociales. Se trataría de la empresaria Juliana Diez, quien se mostró amorosa y cercana con el integrante del elenco de Nadie es eterno en el mundo.

Pese a que ninguno de los dos colombianos habló sobre esta historia, los contenidos de Sebastián Caicedo despertaron especulaciones entre sus fieles fanáticos de los escenarios digitales, quienes se percataron de detalles románticos. El actor no mencionó como tal a la mujer, pero sí dejó características que coincidieron con publicaciones de ella.

Recientemente, Caicedo llamó la atención de los curiosos con un clip que subió a las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró que se encontraba conduciendo y escuchando una canción en particular. Al momento de registrar el viaje, la letra quedó de fondo y se observó un corazón blanco y un número 10 al lado.

En el post se logró identificar la canción que estaba escuchando Sebastián Caicedo, la cual era Simplemente gracias, de Calibre 50. En estas líneas hablaban de la felicidad que existía en cada encuentro, además de lo positivo que se tornaba todo cuando hablaban.

“No siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Dime en este tiempo dónde te metiste, que no te podía encontrar”, se escuchó en la historia.

Una cuenta de chismes de Instagram recopiló el video, detallando el número y el emoji que se ubicó en la parte superior, dejando claro que esta dedicatoria para Juliana Diez va más serio de lo que parece y todo va pleno.

Por el momento habrá que esperar para conocer más detalles de este romance, teniendo en cuenta que no se ha hecho oficial y cada vez se revelan más interacciones.

Juliana Diez, nueva pareja del actor, envió amorosas palabras a través de redes sociales

Aunque Caicedo y la que sería su nueva pareja no confirmaron esta información de forma oficial, comentarios y publicaciones funcionarían como pruebas para plasmar el amor que sienten el uno por el otro y la oportunidad que se estarían dando.

Recientemente, Juliana Diez llamó la atención de los curiosos con una historia que publicó en su perfil personal de Instagram, dedicando un amoroso mensaje a Sebastián Caicedo. En el post se vio que la mujer compartió un video que subió el artista, agregando unas palabras emotivas y románticas.

“Eres una bendición en mi vida, la respuesta de Dios a muchas oraciones llenas de lágrimas. A través de ti puedo sentir el verdadero amor de Dios en mi vida. Dios bendiga tu vida, mi amor”, dijo la empresaria en la historia.

Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que más de un seguidor comentó y afirmó que los amores de la farándula volaban y cambiaban muy fácil.

“A través del sufrimiento de otra persona, construyen su felicidad…y después dice que Dios bendiga su amor”, “Todas son el verdadero amor de ellos”, “El amor de los famoso parecen los días sin IVA”, “Meterse con alguien que acaba de dejar una relación de años es más peligroso que contarle un secreto a Yina”, “Esas relaciones de famosos dejan amar de un día para otro viven mundo fachadas”, escribieron en los comentarios.