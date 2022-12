¿Quién es la afortunada?: Esta es la nueva novia de Sebastián Caicedo que presume en redes

Sebastián Caicedo quedó en el centro de distintas noticias en los medios nacionales, debido al anuncio de su separación con Carmen Villalobos, quien confirmó la ruptura amorosa a través de un video en redes sociales. La pareja, tras más de 10 años en unión, decidió tomar caminos distintos y rehacer sus vidas por aparte, concentrándose en sus carreras y sus proyectos laborales.

En medio del auge que tomó el tema meses atrás, las miradas se posaron en los cambios que hicieron cada uno de los actores en sus realidades, limitándose al momento de hablar sobre los aspectos personales y sentimentales. Sin embargo, muchos de sus seguidores aún no pueden superar su ruptura y dar vuelta la página, y por ello buscan saber qué fue lo que realmente sucedió, aunque ambos colombianos se han mantenido en silencio y únicamente se han dedicado a compartir reflexiones, canciones o mensajes emotivos en sus redes sociales.

Pues bien, recientemente, unas nuevas imágenes dan de qué hablar respecto al actor y la posibilidad de que se esté dando una nueva oportunidad en el amor, ¿de quién se trata?

Aunque no se conocen muchos detalles sobre la vida personal de la afortunada, se conoce su nombre: Juliana Diez. También se sabe que es empresaria y muy cercana a Dios, pues fueron pillados en una reunión de alabanza, disfrutando juntos.

Sebastián Caicedo no se ha pronunciado al respecto para desmentir o confirmar los rumores, pero lo cierto es que el actor no pasa desapercibido y más si se encuentra disfrutando su vida, ahora con la joven rubia.

Hace algunos meses, Sebastián conversó con el programa de entretenimiento La Red, del Canal Caracol, y aclaró varios asuntos sobre los cuales se había rumorado, uno de ellos es acerca de su orientación sexual, a lo cual expresó que no es homosexual, tema que ha retumbado sobre la vida del actor. Además, dejó claro que respeta a esta comunidad. “Hasta ‘gay’ me han dicho. Aprovecho para aclararlo, no lo soy. El amarillismo siempre necesita tener su tope. Es una carrera de 23 años, con pandemia incluida, con un matrimonio de 14 años superbonito y en estos momentos es un renacer, una nueva vida”, señaló el hombre.

De igual manera, es necesario destacar que en medio de su charla con La Red, Caicedo manifestó que en la actualidad vive entre Medellín y México por temas netamente laborales. “Ahora vivo entre Medellín y México, audicionando allá y acá, no ha faltado el trabajo. Gracias a Dios vamos muy bien, reestructurándonos, actuando, creando mis propios negocios y saliendo adelante”, continuó afirmando el actor.

Asimismo, el ex de Carmen Villalobos habló sobre cómo se encuentra en estos momentos y dijo que se reencontró con un amor de hace mucho tiempo. No se hace referencia a una nueva pareja, el actor hizo hincapié en su vida espiritual. “Enamorado, estoy estrenando un amor que tenía hace muchísimos años, pero ahora soy más fiel. Estoy de la mano de Dios, que es el único que no nos abandona, ahora estoy más enamorado de él y agarrado de él”, indicó Caicedo.

También, dijo que si una persona quería formar una relación seria con él, tiene que cumplir ciertas exigencias. “Los requisitos están complicados. Tiene que estar de la manito de Dios, como lleguen, pero que sepan bailar, sobre todo la salsa, porque a mí me gusta. Que sepan cocinar, porque barriga llena y corazón contento”, explicó el popular actor.

Por último, Caicedo le mencionó que está en un gran momento y que el pasado no lo atormenta. “Estoy feliz, tranquilo, echando para adelante y eso hay que dejarlo atrás. El pasado pisado, desear siempre lo mejor y seguir de la mano de Dios”, concluyó la personalidad colombiana.