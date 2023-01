Sebastián Caicedo se defiende por las críticas que ha recibido por recuperar a su perro

Un nuevo capítulo ha surgido tras el divorcio de los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, quienes en 2022 decidieron poner su fin a su matrimonio en el cual sus hijos eran perrunos, y que se habían quedado con la artista barranquillera.

Sin embargo, hace pocos días, Villalobos sorprendió a sus seguidores con unas publicaciones en Instagram donde se despedía de unos de los perros, llamado Capuchino.

Días después, los internautas se enteraron que el perro estaba en manos de Sebastián Caicedo, motivo por el cual el actor empezó a recibir críticas por supuestamente haberle quitado uno de los perros a su ex Carmen Villalobos.

Por lo tanto, Caicedo decidió romper el silencio y hacerle frente a las críticas.

“Cuando pasó lo que pasó (divorcio) yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con Capu por ese tiempo, pero como ella misma les contó en nuestro acuerdo pues ella me lo iba a regresar, eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario, puede verlo las veces que quiera y pueda”, dijo Caicedo.

Y agregó: “Me parece importante terminar el año con la verdad, con lo que es. Nadie le está quitando nada a nadie, fue un acuerdo desde el amor que hubo, que hay y que siempre estará”.

Nueva novia de Sebastián Caicedo cautiva en redes sociales

Recientemente, se le ha visto a Sebastián con otra mujer y al parecer esta sería su nueva pareja, luego de haberse separado de Carmen algunos meses atrás. Los seguidores tanto de Sebastián como de Carmen han hecho mencionado una diferencia entre las actitudes de varios actores, tras su separación, Carmen se ha dedicado a su trabajo y a reencontrarse consigo mismo, pero al parecer Sebastián ya se siente preparado para abrir su corazón a una relación, una vez más.

La mujer con la que presuntamente está relacionado el actor se llama Juliana Diez, la mujer es una empresaria a la que se la ha visto en varios eventos en compañía de Sebastián. Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a confirmar o a desmentir los rumores de una posible relación entre ambos.

A diferencia de su anterior relación, la nueva posible pareja de Sebastián no hace parte de la farándula colombiana, por lo que se conocen pocos detalles de su vida privada y todas las conclusiones que se han sacado se pueden evidenciar en su cuenta personal de Instagram.

Según está registrado en su cuenta, la prioridad para esta mujer es su hijo con quien suele compartir. Por medio de sus redes evidencia los alegres y divertidos momentos que pasa al lado de su pequeño. Además, la mujer es toda una empresaria que ha incursionado en el mundo de la moda gracias a la marca de ropa Navissi, de la cual es directora y cofundadora.

La mujer actualmente tiene más de 14 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram; además, luego de que se relacionará con Sebastián Caicedo, las búsquedas con el nombre de la mujer se han disparado considerablemente.