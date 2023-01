La Liendra dio cátedra a sus fans de cómo superar una tusa

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte. Sin embargo, también ha estado en el ojo de la opinión pública por cuenta de las opiniones que da sobre diferentes temas y aspectos de la vida cotidiana.

En medio de la dinámica de Instagram, de preguntas y respuestas, el influenciador generó una polémica entre sus seguidores, luego de que mencionara la manera en la, según él, se supera una tusa.

El generador de contenido mencionó que hay tres etapas para superar a una expareja: aceptar que la persona ya no está, sentir el dolor; es decir, llorar y hacer el duelo y llevar a cabo las actividades que se dejaron de hacer o que no se hacían por estar al pendiente de aquella persona.

“Se los voy a decir en forma de consejo, por si alguien está pasando por esa situación. Primero, aceptar que te dejaron, que ya todo se acabó… Segundo, sienta el dolor, llore, sufra. Y tercero, hagan todo lo que no hacían cuando estaban en esa relación o por miedo, o porque no te dejaban, o porque no le gustaba a esa persona. Salga con sus amigos, vaya a fiesta, vaya a donde tal amiga, haga todo lo que no hacía o dejó de hacer”.

La Liendra es uno de los influenciadores que se encuentra disfrutando del mundial Qatar 2022. - Foto: Instagram

Luego de sus consejos, los seguidores del influencer le mencionaron en los comentarios a su expareja (Luisa Castro) e incluso algunos aseguraron que La Liendra no la ha superado, pese a que actualmente tiene una relación sentimental con otra generadora de contenido conocida como Dani Duke.

La Liendra y Dani Duke son pareja en la actualidad. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

“Claramente, no la has superado”; “Lo dice el que nombra a Lu en cualquier oportunidad”; “Es muy cierto lo que él dice”; “Evidentemente, no la ha superado”; “Bueno muy sabio lo que dijo, pero claramente el Man no supera a la ex”; “Ya, que la supere, si es cansón con el mismo tema”, estos fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La Liendra y Luisa Castro, expareja del generador de contenido. - Foto: Imágenes tomadas de la cuentas en Instagram: @la_liendraa y luisa_castro158555

La Liendra dio particular respuesta cuando le preguntaron si extrañaba algo de su pobreza

Uno de los temas que más ha tocado el colombiano en sus contenidos ha sido el pasado que tuvo y cómo el trabajo en las plataformas digitales lo ayudó a salir adelante, construyendo un camino sólido en publicidad, inversiones y colaboraciones con otros influencers.

En una dinámica de preguntas y respuestas, La Liendra aprovechó para hablar sobre su pasado a raíz de una interrogante que le hicieron. Una persona quiso saber qué era lo que más extrañaba de su pobreza, por lo que el instagrammer se sinceró al respecto.

Según mencionó La Liendra por medio de un video, no extrañaba nada de ser pobre, ya que esta era una condición económica muy difícil y complicada. El joven detalló lo duro que es no poder darse gustos, no disfrutar de las cosas por falta de dinero, y no contar con los recursos para el día a día.

No obstante, lo que sí lo puso a pensar era, tal vez, la privacidad con la que contaba en aquella época, puesto que es amante de ciertos planes que ya no puede realizar tan sencillo.

“No, nada. O sea, como ¿que yo extrañe la pobreza? No, nunca, nunca uno no tener para algo que uno quiere o pasar por una necesidad puede ser extrañado, o sea, yo nunca siento que ese sentimiento lo extrañe uno, no. De la pobreza nada, tal vez de mi vida anterior. ¿Qué es lo que más extraño de mi vida anterior? De cuando yo era pobre… de pronto […] no, la comida la sigo teniendo, yo como sudadito, arroz, frijoles, no, yo sé qué es y es, no extraño de la pobreza, lo que más extraño de la vida anterior es de pronto la privacidad”, dijo en el clip.

“Yo siempre he sido de ir a piscinas públicas, de estar en el centro, en el parque, como que siempre he sido un man súper tranquilo por todo lado, entonces de pronto la privacidad sí me hace falta de mi vida anterior, pero de la pobreza nada, nada, Diosito”, agregó.