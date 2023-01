La Liendra fue recibido en México como una estrella: “Casi me arrancan la mano”

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también gracias a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Recientemente, estuvo en la entrega de los Premios Esland, en México, junto a su novia, la también reconocida influenciadora a nivel nacional, Daniela Duque, más conocida como Dani Duke.

Pero hubo algo que sorprendió al ‘influenciador’. Se trata de la ovación con la que fue recibido por parte de los mexicanos que lo reconocieron en el sitio.

La Liendra y Dani Duke - Foto: Instagram @la_liendraa

Así como quedó registrado en los videos de sus historias de Instagram, el influencer de 22 años quedó sorprendido y emocionado al escuchar a sus fanáticos mexicanos corear las palabras “La Liendra” e “Ibai”. Incluso, cuando él se acerca a las barreras, muchos de los asistentes le piden autógrafos y fotos.

Sin embargo, a pesar del gran recibimiento, La Liendra señaló que su sorpresa también se debía ya que, junto a él, habían grandes influenciadores como German Garmendia, Ibai Llanos, Jhay Cortez, entre otros. Pero aún así, agradeció la experiencia vivida en México y el cariño de los asistentes.

En otro momento, Mauricio tuvo la intención de —como forma de agradecimiento— regalar boletas para ingresar a la premiación, especialmente al evento en el que podían fotografiarse con el famoso streamer Ibai Llanos, dándole la oportunidad a sus seguidores de vivir la experiencia, pero algo salió mal.

La Liendra, en su intento de regalarle su entrada a alguno de los asistentes, se topó con el equipo de seguridad del evento que le impidieron hacer dicha actividad, pues según ellos, solo era permitido el ingreso de personas que hubieran adquirido su manilla o con invitación, como fue su caso.

De igual manera, la situación se salió de control, pues al intentar quitarle la manilla que La Liendra llevaba en su mano, muchos de ellos se abalanzaron sobre él, casi lastimándolo. La Liendra tuvo que pedir calma y retirarse de las barreras: “Casi me arranca la mano”, dijo el famoso en una de sus historias.

La Liendra Instagram @la_liendra - Foto: Instagram @la_liendra

¿La Liendra se va de Colombia? El ‘influencer’ sembró la duda en sus seguidores

Una noticia que se ha venido gestando desde agosto del año anterior es la posibilidad de que Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, se vaya del país. Y aunque este joven no ha confirmado esta decisión, sí dio algunas pistas en sus redes sociales.

En unos de sus últimos videos, La Liendra resaltó que en sus viajes a otros países se había encontrado con un apoyo que no esperaba, y aunque indicó que en Colombia también recibía cariño, su sorpresa ver su gran fama en naciones latinoamericanas, según resaltó.

Mauricio Gómez calificó el Mundial de Qatar 2022 como "raro" - Foto: Instagram @la_liendraa

“Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”, afirmó el joven en su video, resaltando que no se esperaba tal recibimiento.

Agregó: “Cuando yo estuve en México, parce, a mí la gente en México me amaba, me pedían muchas fotos, yo me sorprendía mucho; cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía: ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá’, o sea me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país”.

Mauricio aprovechó para resaltar un dicho común, “nadie es profeta en su tierra”, atribuido a un pasaje bíblico y que hace referencia a las bondades que se pueden encontrar fuera de su región natal. Recalcó que se sentía más valorado en otros países, muy a pesar del cariño que le daban sus connacionales. Estas fueron las declaraciones que dieron pie a los rumores sobre su posible salida del país, al menos, temporalmente.

“Ahorita acá en Panamá, me están parando mucho, o sea siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen y hay un dicho que dice ‘nadie es profeta en su propio pueblo’, a mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más”, fueron las palabras del joven.