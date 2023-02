Se le fueron con toda a La Liendra; un extranjero famoso “lo boleteó”

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también gracias a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Días atrás estuvo en la entrega de los Premios Esland (evento hecho para premiar a los creadores de contenido en streaming de las comunidades hispanohablantes-, en México, junto a su novia, la también reconocida influenciadora a nivel nacional, Daniela Duque, más conocida como Dani Duke.

Pues bien, recientemente, el reconocido streamer Komanche, como se le conoce en Latinoamérica, dejó en evidencia al colombiano al contar una solicitud que, según el salvadoreño, le habría hecho La Liendra a él, sobre Twitch, plataforma en la que busca crecer cada vez más.

Durante una conversación por Twitch con otros colegas, el streamer señaló: “Terminó la gala y yo ni sé quién era, pero tenía acento colombiano y no sé quién era, pero tenía nombre de enfermedad en el pelo”, indicó de manera despectiva, mientras Komanche y sus colegas recordaban el nombre: “¿Piojos? Algo que te da en el pelo”, hasta que uno de ellos le atinó al nombre del influenciador colombiano.

El joven salvadoreño manifestó que La Liendra sacó a relucir su reconocimiento en el país, gracias a sus miles de seguidores en Instagram y Twitch, para pedirle apoyo para ingresar a la convocatoria hecha entre creadores de contenido de los ‘Squid games’.

“[Se acercó y me dijo] ‘Hola, ¿qué tal? Yo soy el Liendras, y un gusto conocerte. A mí no me gusta hablar mucho de números, pero soy superconocido en Instagram y TikTok, y estamos incursionando en Twitch. Por lo que me gustaría pedirte una invitación para los ‘Squid games’'. Y yo: ‘No mames’. Le dije: ‘Fíjate que ahora ya mandamos formularios y todo’. -A lo que el colombiano respondió-: ‘Bueno, no hay problema, cualquier cosa quiero que sepas que me puedo contactar con tu agente o mi ‘mánager’ se puede contactar contigo para cuadrar algo y para poder entrar’. —A lo que el streamer le contestó— ‘No, todo lo hacemos nosotros, no es necesario nada de eso’... Y ya, me lo zafé”, manifestó en conversación con sus colegas.

En medio de las burlas en contra del influencer colombiano, el salvadoreño siguió relatando: “Luego, después en el ‘after party’, llega otra vez -a lo que ‘La Liendra’ lo saludó- ‘Hola, ¿qué tal? Te presento a mi ‘mánager’, para que hables con ella un poquito del tema de ‘Squid games’. Y yo -entre risas- le dije: ‘Amigo, ya enviamos todo’. -’La liendra’ replicó- ‘¿Cómo me puedo dar cuenta para saber cuándo puedo entrar y todo eso?’”, concluyó.

¿La Liendra se va de Colombia? El ‘influencer’ sembró la duda en sus seguidores

Una noticia que se ha venido gestando desde agosto del año anterior es la posibilidad de que Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, se vaya del país. Y aunque este joven no ha confirmado esta decisión, sí dio algunas pistas en sus redes sociales.

En unos de sus últimos videos, La Liendra resaltó que en sus viajes a otros países se había encontrado con un apoyo que no esperaba, y aunque indicó que en Colombia también recibía cariño, su sorpresa ver su gran fama en naciones latinoamericanas, según resaltó.

“Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”, afirmó el joven en su video, resaltando que no se esperaba tal recibimiento.

Agregó: “Cuando yo estuve en México, parce, a mí la gente en México me amaba, me pedían muchas fotos, yo me sorprendía mucho; cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía: ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá’, o sea me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país”.

Mauricio aprovechó para resaltar un dicho común, “nadie es profeta en su tierra”, atribuido a un pasaje bíblico y que hace referencia a las bondades que se pueden encontrar fuera de su región natal. Recalcó que se sentía más valorado en otros países, muy a pesar del cariño que le daban sus connacionales. Estas fueron las declaraciones que dieron pie a los rumores sobre su posible salida del país, al menos, temporalmente.

“Ahorita acá en Panamá, me están parando mucho, o sea siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen y hay un dicho que dice ‘nadie es profeta en su propio pueblo’, a mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más”, fueron las palabras del joven.