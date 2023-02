La millonada que se ganó La Liendra en solo un día por juego virtual

La Liendra es uno de los influencers más famosos en Colombia por sus videos cómicos y de humor negro que le dan la vuelta a las redes sociales en cuestión de minutos, publicaciones que lo han catapultado a tener más de 6.3 millones de seguidores y por ende unas ganancias muy provechosas gracias a la pauta que vende y a las reproducciones de sus creaciones.

Por eso, Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, también se ha dado varios lujos estrambóticos que también le genera miles de likes y comentarios, como su viaje al Mundial Qatar 2022, cuya estadía en Doha terminó siendo toda una experiencia “aburrida”, en la que no valieron paseos en carros por las dunas del desierto ni pilatunas fuertemente criticadas en los mercados locales, pues al final “no había mucho más por hacer”.

La Liendra Instagram @la_liendra - Foto: Instagram @la_liendra

Todo esto le ha incrementado los seguidores a La Liendra, asunto que le ha abierto el panorama al pereirano para expandir su negocio en las redes y por eso decidió que iba a migrar su contenido a la plataforma Twitch, especializada en hacer streaming de largas duraciones donde los usuarios ven a sus ídolos por horas mientras ellos hacen transmisiones con charlas, debates, entrevistas y sesiones de videojuegos.

Esto último es el gran sueño de La Liendra, convertirse en uno de los streamers de videojuegos más importantes del país, por eso se dio a la tarea de adecuar el estudio de su pent-house en Medellín para equiparlo de las pantallas requeridas, los juegos de consola de última generación y las cámaras respectivas para que sus seguidores le sigan el paso mientras derrocha talento en la red.

La Liendra ahora es streamer de videojuegos. Foto: Instagram @La_liendraa. - Foto: Foto: Instagram @La_liendraa.

De hecho, Gómez anunció que en sus historias de Instagram que mientras realizaba las reformas físicas de su apartamento fue víctima de un supuesto robo por parte de uno de los trabajadores del contratista de la obra. A La Liendra se le perdió uno de los iPads que usa para sus transmisiones y acusó a los obreros de habérselo robado.

Aun así, su estudio quedó perfectamente equipado y listo para que La Liendra pase horas en dicha plataforma y ya lo ha venido haciendo en los últimos días, alternando entre videojuegos de fútbol y otras temáticas, hasta en juegos que implican dinero de verdad, como los casinos virtuales, en los que el pereirano no suele entrar, pero por pedido de sus seguidores lo hace y en su última visita logró un hito monetario que ni él se imaginaba.

Al inicio La Liendra apostó seis millones de pesos para poder acceder al juego y así encantar a sus seguidores, quienes estuvieron siempre muy al pendiente de lo que sucedía en con las cartas dándole mucha energía al pereirano para que duplicara el monto que había puesto inicialmente.

Pues la energía empezó a funcionar, porque de 4 millones 500 en adelante fueron las ganancias que le empezaron a llegar al influencer, al punto de completar 50 millones, cifra con la que La Liendra por fin se retiró del juego invadido completamente por la sorpresa, pues jamás se imaginó tener tanta suerte en este tipo de dinámicas.

La Liendra aún sorprende a sus seguidores con este tipo de sorpresas. Foto: Instagram @la_liendraa. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

“No sé cómo llegué a cincuenta millones y me retiré, parce, fue muy loco. Yo no soy de esto, pero lo hice por el stream y me fue bien… Ayer elegí a unas personas del stream y a cada uno le voy a mandar una parte del premio porque me tiraron la buena energía, así que no se pierdan los stream… Dios me los bendiga, tuve demasiada suerte”, afirmó Mauricio luego de decantar la emoción que le dio al acumular su premio.