“Tan lindo, tan tranquilo, sin malicia”: Valentina Taguado le abrió su corazón a Ricardo Vesga, tras su eliminación de ‘MasterChef’

La etapa final de MasterChef Celebrity sigue cocinándose lentamente, y los participantes continúan haciendo preparaciones en los diferentes retos con el objetivo de conquistar y deslumbrar a los tres jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Esta temporada ha sido una de las más agradables para los televidentes colombianos y, aunque se han vivido momentos emocionantes durante la competencia, cada cierto tiempo un participante es eliminado de la competencia.

En el capítulo del pasado martes 28 de octubre, se vivió un nuevo reto de eliminación. Fueron cuatro los famosos que se enfrentaron: Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Ricardo Vesga, quien no logró su objetivo y resultó eliminado de la competencia.

Como todo reto de eliminación, los participantes tuvieron que cocinar haciendo uso de productos en específico: sal rosada del Himalaya, pimientos y otros condimentos que debían resaltar en los platillos. Además, se les recalcó que tenían un total de 60 minutos para hacer sus preparaciones.

Plato de Ricardo Vesga, eliminación y despedida de Valentina Taguado

En el momento de pasar al atril, Ricardo presentó su plato llamado Gratitud: “Tenemos un pollo con una salsa blanca con una espinaca deliciosa que le pusimos con Belén, porque me dijo que le hiciera eso, con un crocante de tocineta. Me inspiré en la gratitud de estar aquí. La salsa tiene crema de leche, cebolla y ajo”, dijo el famoso actor.

Pese a que recibió buenos comentarios y críticas constructivas por parte de los tres jurados, su platillo no alcanzó los objetivos ni superó el nivel de las preparaciones presentadas por sus compañeros, por lo que fue eliminado del reality culinario.

La chef mexicana Belén Alonso lo despidió con lágrimas, sus compañeros le expresaron todo su cariño y la locutora Valentina Taguado le dedicó un post de Instagram en el que le manifestó todo el cariño que le guarda.

“Gracias, gracias, gracias vida por @ricardovesgaactor. Gracias por dejarme vivir esta experiencia junto a esa sonrisa y corazón tan lindo, tan tranquilo, sin malicia. Gracias por entender la vida, gracias por los desayunos y todos los días felices. El mundo necesita más Ricardo Vesga. Libre, amor y humor. Te amo, gracias”, escribió.