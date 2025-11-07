Suscribirse

Ola de comentarios tras publicación del humorista Hassam: “Están muy inquietos”

El humorista compartió un escueto mensaje a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Gente
7 de noviembre de 2025, 2:39 p. m.
El comediante Hassam
El comediante Hassam en uno de sus shows. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: oficialhassam

Cada vez, se van acercando las elecciones presidenciales de 2026 y los ánimos en redes sociales se ponen tensos en temas relacionados con posturas políticas.

Ejemplo de ello es el reciente mensaje que compartió a través de su cuenta en la red social X el humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, quien en un escrito dejó clara su postura política.

Contexto: Hassam destapó traición familiar y confesó cómo su nombre fue utilizado en millonaria estafa

“Están muy inquietos por mi ‘posición política’. Mi posición política es que no creo en políticos, de ningún bando, el sistema político colombiano es fallido. Creo en el libre desarrollo de la personalidad, en el pensamiento crítico, no conozco otra forma de salir adelante que trabajando, no apoyo candidatos ni ‘líderes’. Pago mis impuestos (aunque sé que esa plata se pierde) y ejerzo mi derecho al escepticismo, a no caer en conductas de borrego para después arrepentirme. Que haga humor no significa que no tenga criterio, pero jamás incitaré a alguien a votar por otro alguien", dijo puntualmente el comediante Hassam en la citada red social.

Tras lo anterior, algunos seguidores del comediante se despacharon en su publicación en X y comentaron: “¿Tibio?; ”Y el próximo sábado... más cuenta chistes"; ”Más bien el sistema social colombiano es el fallido, fallamos como sociedad"; “Un ego hablando. Leí lo primero, nada más”; “Creer, creer y creer, y no aportar, no crear, no tomar postura, excusándose en qué los demás hicieron o decidieron, es totalmente hipócrita”.

En días pasados, el comediante reveló la razón de su renuncia a ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, un programa matutino en vivo de RCN. Hassam expuso a través de un video compartido en sus redes sociales que todo obedeció a complicaciones de salud.

Contexto: Inesperada fotografía de Hassam desde el hospital: se refirió a su estado de salud

“De aquí en adelante, lo que sigue para mí es buscar citas, tengo controles, tengo biopsias, tengo una cita con el oncólogo, esperando que las noticias sean positivos y que no haya más programación de ‘quimios’, pero todo esto depende de la disponibilidad de especialistas y mientras puedo ir un día al programa, al otro día tengo que volver hacerme un examen de la apnea del sueño”, reveló, siendo esta la razón por la que no pudo continuar en dicho programa.

