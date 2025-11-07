Ola de comentarios tras publicación del humorista Hassam: “Están muy inquietos”

Cada vez, se van acercando las elecciones presidenciales de 2026 y los ánimos en redes sociales se ponen tensos en temas relacionados con posturas políticas.

Ejemplo de ello es el reciente mensaje que compartió a través de su cuenta en la red social X el humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, quien en un escrito dejó clara su postura política.

“Están muy inquietos por mi ‘posición política’. Mi posición política es que no creo en políticos, de ningún bando, el sistema político colombiano es fallido. Creo en el libre desarrollo de la personalidad, en el pensamiento crítico, no conozco otra forma de salir adelante que trabajando, no apoyo candidatos ni ‘líderes’. Pago mis impuestos (aunque sé que esa plata se pierde) y ejerzo mi derecho al escepticismo, a no caer en conductas de borrego para después arrepentirme. Que haga humor no significa que no tenga criterio, pero jamás incitaré a alguien a votar por otro alguien", dijo puntualmente el comediante Hassam en la citada red social.

Tras lo anterior, algunos seguidores del comediante se despacharon en su publicación en X y comentaron: “¿Tibio?; ”Y el próximo sábado... más cuenta chistes"; ”Más bien el sistema social colombiano es el fallido, fallamos como sociedad"; “Un ego hablando. Leí lo primero, nada más”; “Creer, creer y creer, y no aportar, no crear, no tomar postura, excusándose en qué los demás hicieron o decidieron, es totalmente hipócrita”.

En días pasados, el comediante reveló la razón de su renuncia a ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, un programa matutino en vivo de RCN. Hassam expuso a través de un video compartido en sus redes sociales que todo obedeció a complicaciones de salud.