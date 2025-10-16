Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, se ha destacado por su amplia trayectoria en la televisión y su sentido del humor, que sigue demostrando en el su nuevo proyecto ¿Qué hay pa’ dañar?, junto a Valentina Taguado y Johanna Velandia.

Sin embargo, el reconocido humorista también se convirtió en inspiración para varias personas, pues en 2019 reveló que había sido diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la sangre y los huesos, y aunque, logró superarlo, sus recientes quebrantos de salud preocupan a sus seguidores.

El día de hoy, el comediante colombiano compartió un comunicado por parte de su equipo y familia, en el que se informó que Hassam había sido hospitalizado y se encontraba recibiendo atención médica.

“Afortunadamente, su estado de salud es estable, y está siendo monitoreado por un equipo profesional que ha indicado una evolución positiva. Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y mensajes de solidaridad que ha recibido en las últimas horas”, dice una parte de la publicación.

Por último, en el mensaje se agradeció por el respeto y privacidad hacia su familia, mientras el bogotano continúa en recuperación. También aseguraron que en los próximos días darán una actualización sobre su estado de salud y evolución.

Fotografía de Hassam desde el hospital

El humorista, que hizo parte de Sábados Felices durante varios años, tiene más de dos millones y medio de seguidores en su perfil de Instagram, en el cual publica contenido de su carrera profesional y un poco de su vida personal.

Luego de unas horas de haber compartido el comunicado, subió a sus historias una imagen en la que se observa que está utilizando una cánula en el brazo y estaría en un cuarto del hospital.

“¡Hey! Seguimos vivos”, escribió.

Hassam publicó una fotografía desde el hospital y expresó cómo se encuentra. | Foto: Captura de Instagram @oficialhassam

¿Quién es la novia de Hassam?

En el nuevo formato de RCN, en el que está junto a Taguado, quien es participante de MasterChef Celebrity y Johanna Velandia, más conocida en redes como Una gorda ahí, el humorista confesó que una mujer había flechado su corazón.

Según Pulzo, la nueva pareja de Hassam se llama Ana María Casas y no se conocen detalles, pues el creador de personajes como Rogelio Pataquiva, no profundizó sobre su identidad y aseguró que ella no utiliza redes sociales, punto que más lo conquistó.