Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, se ha destacado por su amplia trayectoria en la televisión y su sentido del humor con el que ha conquistado al público. Además, se convirtió en inspiración para varias personas, pues en 2019 reveló que había sido diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la sangre y los huesos, y aunque, logró superarlo, sus recientes quebrantos de salud siguen preocupando a sus seguidores.

El bogotano es uno de los comediantes más exitosos del país, pues tras su participación en el elenco oficial de Sábados Felices se ganó el cariño de millones de personas que han asistido a sus shows presenciales, pues también se ha caracterizado por sus personajes como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico.

Así lucía Hassam cuando joven

El humorista es muy activo en sus redes sociales, cuenta con una amplia comunidad en su perfil de Instagram en la que acumula más dos millones y medio de seguidores. Allí comparte su carrera profesional como sus presentaciones y parte de su vida personal como momentos junto a sus dos hijas.

Sin embargo, en su más reciente publicación compartió unas fotografías en las que dejó ver cómo lucía cuando joven y le dedicaba lo que ha conseguido a su mamá con el mensaje: “Si lo logré mamita”.

Así lucía Hassam cuando joven. | Foto: Instagram @oficialhassam

En la primera imagen luce con una camiseta negra y blazer gris. En la segunda se observa acompañado de su mamá, vestido de toga y birrete, y con el diploma en la mano con el título que lo habría certificado como ‘bachiller comercial’. Y por último, está con uniforme que sería la época en la que prestó servicio.

La publicación que tiene la canción de Rocío Dúrcal, Amor eterno, supero los 40 mil me gusta y 600 comentarios, en los que le demostraron su admiración no solo por su talento, sino por la persona que es, incluso le resaltaron el gran parecido con la Lucía, su madre.

“Felicidades. Admiración para un gran hombre”; “Gran humorista y gran ser humano ¡Qué chimba de energía!”; “literal es que el super parecido a su mamá”; “los que te conocemos en persona sabemos la calidad de ser que eres. Admiración total”; entre muchos más.

Hassam reveló la razón de su renuncia a ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

Desde el pasado 1 de septiembre comenzó ¿Qué hay pa’ dañar?, un programa en vivo que se presentó como una propuesta fresca y diferente en el panorama del entretenimiento colombiano. Sin embargo, el público se sorprendió cuando Hassam anunció que no continuaría en el matutino.