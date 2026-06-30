Marbelle arremete contra ‘Culotauro’ tras fuerte pelea entre simpatizantes de Abelardo De La Espriella en Bogotá

Una función del montaje teatral y de comedia denominado ‘La Megacárcel’ se vio interrumpida en Bogotá luego de que se presentara un fuerte enfrentamiento físico entre varios de los asistentes.

El incidente, que presuntamente se originó por divergencias de carácter político en medio de la rutina, escaló rápidamente a los insultos, golpes y lanzamiento de objetos, lo que motivó pronunciamientos de diversas figuras públicas, entre ellas la cantante Marbelle.

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El proyecto artístico ‘La Megacárcel’ es liderado por el comediante bogotano Camilo Díaz, conocido en el entorno digital como ‘Culotauro’, quien también integra el proyecto ‘Por la ventana pódcast’.

La propuesta del espectáculo incluye elementos de sátira política, con especial énfasis en las propuestas en materia de seguridad ciudadana atribuidas al líder político Abelardo de la Espriella.

Durante una de las presentaciones programadas en el Teatro Boom, ubicado en el norte de Bogotá, el clima de la función cambió drásticamente. De acuerdo con los fragmentos de video grabados por asistentes y difundidos a través de plataformas digitales, un sector del público manifestó su inconformidad con las bromas y comentarios emitidos desde el escenario.

La discusión inicial derivó en una trifulca que involucró puños, patadas y el lanzamiento de botellas entre personas señaladas en redes de simpatizar, por un lado, con las posturas de De la Espriella y, por el otro, con sectores afines al senador Iván Cepeda.

Ante la gravedad del altercado, Camilo Díaz intentó mediar desde la tarima para restablecer el orden, expresando textualmente a la audiencia:

“¿Usted se ha reído? Si usted se ha reído, solamente le voy a pedir que deje reír a la gente que se ha reído con usted”.

A pesar del llamado a la calma por parte de los organizadores, la confrontación se expandió a otras zonas de la sala teatral antes de que pudiera ser controlada por el personal de logística del establecimiento.

Tras la viralización del video, la cantante de música popular Marbelle, quien ha manifestado públicamente su respaldo a las posturas de Abelardo de la Espriella, utilizó su perfil en la red social X para referirse a lo sucedido. En su intervención, la intérprete no solo resto importancia al enfoque del evento, sino que cuestionó de forma directa al humorista y aludió a aspectos de su pasado sentimental.

“¿Comediante? Noooo, lo que pasa es que solo verlo da risa y luego recuerdo que fue novio de Diana Ángel y me da más risa. Pero chistoso no es”, publicó la artista en su cuenta oficial.

Comediante ? Noooo

Lo que pasa es que sólo verlo da risa ..

y luego recuerdo que fue novio de Diana angel y me da más risa 🤣

Pero chistoso no es ! https://t.co/YsIS5gVbqL — MARBELLE (@Marbelle30) June 30, 2026

El comentario de la cantante generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras un grupo de usuarios apoyó sus críticas, otros sectores consideraron innecesario trasladar la controversia hacia el terreno personal y la vida privada del comediante, puntualmente sobre su pasada relación con la actriz Diana Ángel.

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Horas después del altercado, Camilo Díaz ‘Culotauro’ reapareció en sus canales digitales junto a sus compañeros de elenco para ofrecer un reporte oficial sobre el suceso. Los integrantes de la producción explicaron que, hasta el momento, carecen de pruebas para determinar si el enfrentamiento obedeció a un hecho espontáneo de intolerancia o si se trató de una acción de sabotaje planificada en contra de la obra de teatro.

Los comediantes enfatizaron que la gira y las funciones programadas continuarán bajo condiciones normales. Asimismo, anunciaron una medida de carácter social: la totalidad de las ganancias económicas obtenidas durante las dos presentaciones del formato en Bogotá serán donadas a una causa de beneficencia orientada a la asistencia social en Venezuela.