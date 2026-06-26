Tras la emergencia causada por dos potentes movimientos telúricos en territorio venezolano, el cantante colombiano Silvestre Dangond utilizó el alcance de sus redes sociales para convocar a una jornada de recolección de asistencia humanitaria desde el estado de Florida, Estados Unidos, destinada a las familias afectadas por el desastre natural.

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El intérprete guajiro, quien ha mantenido un vínculo estrecho y de larga data con el público venezolano durante su trayectoria artística, publicó un video expresando su preocupación por la gravedad de la situación.

En su pronunciamiento, el cantante instó a sus seguidores y a la comunidad civil a movilizar recursos logísticos y económicos para mitigar el impacto de la crisis.

“Ustedes saben todo lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos; quería buscar todas las formas para ayudar, todos los mecanismos que podamos: físicamente, moralmente, sentimentalmente; en un momento tan difícil, tan complicado, tan inesperado. Venezuela, estamos contigo, yo soy un venezolano más”, manifestó el artista.

Dangond enfatizó la necesidad de actuar rápido para asegurar que los insumos requeridos lleguen con prontitud a las zonas de desastre, pidiendo a los donantes agilizar los procesos de canalización de los recursos a través de los canales establecidos.

Para operativizar la iniciativa, el cantante difundió de manera pública los datos de contacto y la ubicación del centro de recepción de donaciones en territorio estadounidense.

La recolección se centralizará mediante la ONG Global Empowerment Mission (GEM), una entidad especializada en la atención y respuesta a crisis humanitarias internacionales.

El punto de recepción habilitado se encuentra en la siguiente dirección:

Lugar: sede de Global Empowerment Mission (GEM).

sede de Global Empowerment Mission (GEM). Dirección: 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral, FL 33126, Estados Unidos.

1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral, FL 33126, Estados Unidos. Horario de atención: sábado, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

La localidad de Doral, Florida, concentra una importante densidad de población de origen latinoamericano y venezolano.

El contexto que motivó la movilización de estas iniciativas solidarias se originó el pasado 24 de junio de 2026, cuando dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron la región centro-norte de Venezuela. Las áreas que registraron los mayores niveles de afectación material e infraestructural incluyen a la localidad costera de La Guaira, así como las ciudades de Caracas, Maracay y Valencia.

Hasta el momento, las evaluaciones sobre el costo humano de la tragedia presentan variaciones significativas entre las distintas fuentes informativas.

El diario El País reportó inicialmente un balance preliminar de 235 personas fallecidas y cerca de 4.300 heridos, con base en las declaraciones del ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, mientras que Cadena SER de España elevó la estimación del impacto, señalando una cifra de al menos 920 víctimas mortales, más de 3.360 heridos y 157 personas reportadas como desaparecidas.

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El informe de la cadena española también detalló el colapso de más de un centenar de edificaciones residenciales y comerciales solo en el sector de La Guaira.

En cuanto a infraestructura crítica, se han reportado afectaciones estructurales severas en la red hospitalaria, interrupciones prolongadas en el suministro de servicios públicos básicos (agua y electricidad) y el cierre preventivo e indefinido del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, debido a los daños sufridos en sus instalaciones operativas.

Las labores de búsqueda, remoción de escombros y atención médica de urgencia continúan ejecutándose de manera prioritaria por los cuerpos de rescate en las zonas afectadas, mientras la comunidad internacional evalúa el envío de misiones técnicas de apoyo.