“No paren la búsqueda”: el desgarrador pedido en vivo de periodista de ‘Noticias Caracol’ por su familia desaparecida en Venezuela

Durante la emisión del mediodía de Noticias Caracol del pasado domingo 28 de junio, la corresponsal en Venezuela, Beatriz Adrián, interrumpió su reporte sobre el doble terremoto que afectó al país vecino para hacer un urgente llamado público: solicitó a las autoridades y organismos de socorro no detener la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el estado de La Guaira.

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La periodista, quien ha estado al frente de la cobertura informativa de la emergencia provocada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, se tomó los últimos segundos de su cubrimiento en vivo para visibilizar su situación personal.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para decirles que tengo una prima desaparecida en La Guaira. Su nombre es Yaneth Escalada Terrero. Por favor, no paren la búsqueda porque nosotros tenemos la esperanza de que aparezca”, expresó Adrián visiblemente conmovida ante las cámaras.

#Mundo | La corresponsal de Noticias Caracol en Venezuela, Beatriz Adrián, pide no parar la búsqueda de sus primas Julieta y Jeanette Escalada Terrero, desaparecidas en La Guaira tras el terremoto. Esta es la información que se tiene



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A través de sus redes sociales, en su cuenta de X, la comunicadora detalló horas antes que busca a dos de sus familiares: Julieta y Yaneth Escalada Terrero. Según la información compartida por la corresponsal, una de ellas tiene síndrome de Down y el último punto de contacto reportado fue un edificio residencial ubicado en el sector de Macuto, en el estado de La Guaira, una de las zonas más impactadas por el movimiento telúrico.

Adrián también relató en emisiones previas cómo experimentó el sismo principal junto a su esposo e hijos en la ciudad de Caracas, describiendo que el movimiento se sintió con gran intensidad en el apartamento donde reside.

Asimismo, el equipo de Noticias Caracol en territorio venezolano sufrió afectaciones directas. De acuerdo con las declaraciones de la periodista, la oficina de corresponsalía que utilizan para coordinar y transmitir la señal hacia Colombia quedó parcialmente destruida tras el colapso de una de las paredes principales, la cual aplastó herramientas de trabajo, computadores y sistemas de comunicación.

Según reportes oficiales del gobierno de Venezuela, la cifra de fallecidos se eleva a 1.943 y a 10.571 la de los heridos tras el devastador doble terremoto, además de un número aún no consolidado de desaparecidos, mientras continúan las operaciones de rescate en sectores afectados de La Guaira y zonas cercanas a Caracas.

La situación humanitaria sigue siendo crítica, y las labores de rescate entran en una fase determinante. Es importante señalar que los balances sobre el número de víctimas presentan variaciones sustanciales entre los primeros reportes locales y los consolidados internacionales.

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Ante la magnitud del desastre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra coordinando el despliegue de ayuda humanitaria mediante agencias como la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Estas entidades centran sus esfuerzos actuales en el suministro de agua potable, atención médica de emergencia, provisión de alimentos y la instalación de refugios temporales para las miles de familias afectadas.