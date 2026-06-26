Marbelle se fue contra Diana Ángel por supuesto detalle y soltó ácida pulla tras victoria de Abelardo De La Espriella

El 21 de junio de 2026 quedó marcado como una de las jornadas más importantes para el panorama político colombiano. Millones de ciudadanos acudieron a los puestos de votación con el objetivo de elegir al presidente que estará al frente del país durante los próximos cuatro años.

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Con el avance del preconteo, los resultados comenzaron a consolidar la ventaja de Abelardo De La Espriella, quien finalmente obtuvo 12.931.544 votos, equivalentes al 49,65 % del total. Iván Cepeda alcanzó 12.684.994 sufragios, correspondientes al 48,71 %, protagonizando una de las contiendas más reñidas de los últimos tiempos.

Cuando se conocieron las cifras preliminares, las reacciones no tardaron en aparecer. Diferentes personalidades del entretenimiento, así como reconocidos rostros de la farándula nacional, utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con el resultado electoral.

Varios de ellos expresaron su entusiasmo por la victoria de De La Espriella, conocido entre sus seguidores como el Tigre, y celebraron el desenlace de una campaña que mantuvo la atención del país durante varios meses. Sus publicaciones rápidamente generaron comentarios y debates entre los usuarios de las plataformas digitales.

Una de las personas que más plasmó su alegría fue Marbelle, quien no dudó en responder a todos los detractores, demostrando lo tranquila que se sentía al ver el cambio que atravesaría Colombia.

De hecho, en su cuenta oficial de X, la artista respondió a un usuario que preguntaba por Diana Ángel y su supuesta decisión de irse del país en caso de que ganara De La Espriella.

Marbelle, con su particular estilo, citó la publicación que tenía una foto de la exparticipante de La casa de los famosos, asegurando que seguía sin voz y ronca de tanto gritar una frase.

“Gente, ¿saben si ya se fue de Colombia?”, se expresó en aquel perfil. “Todavía está ronquita de gritar: ‘No pasará’”, respondió Marbelle con su característico estilo.

Cabe señalar que no es la primera vez que la cantante se refiere a la actriz, teniendo en cuenta sus diferencias políticas.