CONFIDENCIALES
Colombia, Chile y Brasil, ¿giro a la derecha?
El giro político en Argentina impulsa el optimismo de los mercados y pone a Colombia, Chile y Brasil en el radar de inversionistas.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El triunfo de Javier Milei en Argentina, cuando fue elegido presidente y en su reciente victoria en las elecciones legislativas, ha sido celebrado por los mercados financieros con fuertes valorizaciones de sus acciones, sus bonos de deuda y su moneda. Los administradores de dinero están buscando su próxima jugada en los mercados emergentes y tienen la mira puesta en América Latina, pues se viene una ola de comicios que podría redibujar el mapa político de la región, alineando potencialmente a varios países de forma más estrecha con Donald Trump.
En ese mapa de expectativas aparecen Colombia, Chile y Brasil, que elegirán presidente en los próximos 12 meses. Para los analistas, si en esas economías se da un giro a la derecha, sus activos se dispararán considerablemente. “Estamos esperando un cambio, porque los electores están frustrados con los actuales gobernantes en Chile y Colombia, donde Petro ha decepcionado”, le dijo Graham Stock, estratega de RBC Bluebay, a Bloomberg.