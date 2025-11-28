Suscribirse

Colombia, Chile y Brasil, ¿giro a la derecha?

El giro político en Argentina impulsa el optimismo de los mercados y pone a Colombia, Chile y Brasil en el radar de inversionistas.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 4:58 a. m.
Puestos de votación, preparativos en el punto de Corferias para los comicios elecciones 2022 organizados por la Registraduría Nacional Bogotá marzo 11 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Las elecciones en esos países tendrían expectantes a los mercados. | Foto: Guillermo Torres /Semana

El triunfo de Javier Milei en Argentina, cuando fue elegido presidente y en su reciente victoria en las elecciones legislativas, ha sido celebrado por los mercados financieros con fuertes valorizaciones de sus acciones, sus bonos de deuda y su moneda. Los administradores de dinero están buscando su próxima jugada en los mercados emergentes y tienen la mira puesta en América Latina, pues se viene una ola de comicios que podría redibujar el mapa político de la región, alineando potencialmente a varios países de forma más estrecha con Donald Trump.

Contexto: Revés para Javier Milei: comisión del Congreso lo acusa de promover presunta estafa de criptomonedas

En ese mapa de expectativas aparecen Colombia, Chile y Brasil, que elegirán presidente en los próximos 12 meses. Para los analistas, si en esas economías se da un giro a la derecha, sus activos se dispararán considerablemente. “Estamos esperando un cambio, porque los electores están frustrados con los actuales gobernantes en Chile y Colombia, donde Petro ha decepcionado”, le dijo Graham Stock, estratega de RBC Bluebay, a Bloomberg.

