Revés para Javier Milei: comisión del Congreso lo acusa de promover presunta estafa de criptomonedas

Una comisión investigadora del Congreso argentino, presidida por la oposición de izquierda a Javier Milei, consideró este martes que la promoción de una criptomoneda en febrero por parte del presidente Javier Milei por la que inversores perdieron millones de dólares, podría constituir una “estafa”, en un inédito caso contra el mandatario libertario.

La comisión de la Cámara de Diputados estimó en su informe que “los hechos analizados serían compatibles con una presunta estafa” y adjudicó la “responsabilidad política” del caso a Milei y a su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia y quien ha ejercido como mano derecha del presidente argentino.

Tras esta primera etapa investigativa, la comisión remitió el informe al Congreso para que evalúe si el presidente incurrió en un “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” al enviar diferentes mensajes en sus redes sociales que terminaron con las acusaciones en su contra de presunta estafa durante el ejercicio de su presidencia.

Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales. | Foto: Tomada de redes

A mediados de febrero, Javier Milei difundió en la red X un proyecto de criptomoneda, llamada $LIBRA, y se retractó poco después al borrar el mensaje en la plataforma. Entretanto, la desconocida moneda subió de valor y luego se desplomó, lo que provocó pérdidas de varios millones de dólares para actores locales y extranjeros.

Milei niega haber promovido la criptomoneda y dice que, en cambio, la difundió. “Yo soy un tecno optimista fanático, y quiero que la Argentina se convierta en hub (polo) tecnológico”, dijo tras desatarse el escándalo. Y añadió: “Por querer ayudar a un argentino me comí un cachetazo”, manifestó en su defensa en su día el líder argentino.

Se han elevado decenas de denuncias contra Milei y contra los involucrados en el proyecto LIBRA, algunas de ellas en Estados Unidos. Todas fueron centralizadas por una jueza y un fiscal encargados de la investigación.

Javier Milei, junto a su hermana, Karina Milei. | Foto: AFP

La comisión parlamentaria agrega en su informe que entregó a la Justicia sus conclusiones para nutrir esa pesquisa. Más allá de la investigación penal, el futuro de la acción parlamentaria sobre el caso Libra es incierto sobre las posibilidades de un caso más amplio contra el mandatario y su hermana.

A partir del 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos legisladores tras las elecciones de medio término de octubre, Milei tendrá un Congreso más favorable y menos dispuesto a proseguir con este caso. Los diputados no pudieron interpelar al presidente Milei ni a su hermana Karina Milei, que no comparecieron cuando fueron citados.