El jefe de Gabinete del Gobierno, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentaron la renuncia de sus cargos ante el presidente argentino, Javier Milei, apenas unos días más tarde del triunfo del partido oficialista La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

“Señor Presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, dijo Franco.

El exministro buscaba “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, según dijo en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

Asimismo, el ya exjefe de Gabinete (que anteriormente ocupó la cartera de Interior) agradeció al mandatario argentino “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”.

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, dice el comunicado publicado en redes sociales.

La Oficina del Presidente de Argentina aceptó la renuncia de Francos y nombró inmediatamente como su sucesor a Manuel Adorni, hasta ahora portavoz del Gobierno.

El nombramiento, que responde “al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre, enfoca en las reformas estructurales que el país necesita”.

El presidente de Argentina, Javier Milei (izq.), y su ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP) | Foto: AFP

Milei le ha mostrado su agradecimiento a Guillermo Francos por su “servicio a la patria” y por ser una figura “fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años”.

Dos renuncias en 15 minutos

Apenas minutos después del anuncio de Francos, el responsable de la cartera de Interior, Lisandro Catalán, comunicó su dimisión sin sustentar motivos, solamente mes y medio después de haber llegado al cargo.

“Agradezco profundamente (a Javier Milei) la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, dice el mensaje también emitido a través de su cuenta de X.

El presidente Milei reunió el pasado jueves, 30 de octubre, en la Casa Rosa, a todos los gobernadores de las provincias del país, a excepción de cuatro (entre ellos el de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof).

Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025

El motivo de la reunión era buscar apoyo para los presupuestos del próximo año y la reforma laboral, además de otras medidas, días después de que su partido, La Libertad Avanza (LLA), se haya hecho con el Congreso al ganar las elecciones legislativas parciales con algo más del 40% de los votos en cada cámara.