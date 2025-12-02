Banco de la República entrega importante dato sobre los colombianos: varios países involucrados

Invertir es una de las actividades financieras que muchos ven atractiva, dado que permite destinar recursos o dinero con la expectativa de obtener ganancias o rendimientos en el futuro. Esta es una estrategia para que su dinero crezca con el tiempo, a diferencia del ahorro que solo lo resguarda.

Recientemente, el Banco de la República publicó un informe que reveló un dato importante y que a muchos les causa curiosidad. El emisor indicó cuáles son los destinos que tienen mayor inversión directa de capital colombiano.

El emisor entregó más detalles en materia de inversión. | Foto: 123RF

Es importante detallar que durante el primer semestre del 2025, los flujos de inversión directa llegaron a los 2.270,6 millones de dólares. El ranking de inversión se da de la siguiente manera:

Panamá: recibió 923,3 millones de USD

Estados Unidos: 707,7 millones de USD

Chile: 216,3 millones de USD

El informe precisa que el interés de los inversionistas colombianos en estos mercados se encuentra en los sectores de tecnología, software, telecomunicaciones y fintech.

El banco también aseguró que en América Latina, el reporte resaltó la importancia de Latinoamérica, dado que Chile, México y Brasil son dos países que se destacan por sus políticas de apertura y reformas que favorecen la inversión extranjera.

Hay un buen potencial en EE.UU. | Foto: Adobe Stock

Además de ello, Estados Unidos también es un país clave para sectores como tecnología, energías renovables, salud, inmobiliario, biotecnología, que atraen cada vez más recursos mientras que otros activos, como las criptomonedas, también abren nuevos mercados.

“Al final de septiembre de 2025, Colombia registró una posición neta de inversión internacional negativa por USD 194.546 m (46,0 % del PIB anual), resultado de activos por USD 298.543 m (70,6 % del PIB anual) y de pasivos por USD 493.089 m (116,6 % del PIB anual). Del saldo total de activos, el 37,3 % corresponde a inversión de cartera, el 27,2 % a inversión directa de Colombia en el exterior, el 22,1 % a activos de reserva, y el restante 13,4 % a otros activos, que incluyen préstamos, otros créditos externos, depósitos en el exterior y derivados financieros”, indicó el emisor.