Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de diciembre: así se mueve en Colombia

El dólar se ha movido durante los últimos días en un escenario de alta volatilidad pero con una marcada tendencia a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas, viajeros y ahorradores, quienes buscan aprovechar la baja en la divisa para generar una mayor rentabilidad.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una divisa de gran reconocimiento en el mundo, dada su solidez en los mercados financieros y la economía estadounidense. Por ello, muchos la ven como un activo de resguardo.

Esta es la fluctuación del dólar en Colombia. | Foto: ADOBE STOCK

Si usted desea comprar dólares, las casas de cambio son los lugares ideales para ello. Tenga en cuenta aquí las variaciones de la moneda en este mercado.

Precio del dólar en Colombia este 2 de diciembre: así se mueve

De acuerdo a un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 2 de diciembre se situó cerca de $ 3.698, mientras que el de venta rondó los $ 3.834. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,726 3,843 117 Cali 3,710 3,880 170 Cartagena 3,600 3,890 290 Cúcuta 3,730 3,775 45 Medellín 3,660 3,813 153 Pereira 3,760 3,850 90

Se ha movido de manera bajista en las últimas semanas. | Foto: Getty Images

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 1 de diciembre de 2025 3698.21 3834.46 3744.43 domingo 30 de noviembre de 2025 3683.93 3822.14 3744.43 sábado 29 de noviembre de 2025 3684.64 3821.79 3744.43 viernes 28 de noviembre de 2025 3685 3820 3773.6 jueves 27 de noviembre de 2025 3689.64 3824.11 3773.6

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,730 3,840 110 Cambios AG 3,730 3,830 100 Cambios Kapital 3,740 3,840 100 Cambios Monkey 3,700 3,850 150 Cambios Vancouver 3,730 3,830 100 El Condor Cambios 3,690 3,840 150 EuroDolar 3,740 3,840 100

Esta es la variación. | Foto: Getty Images