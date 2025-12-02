Suscribirse

Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de diciembre: así se mueve en Colombia

Este es el movimiento de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 11:39 a. m.
Así se mueve la moneda americana en el mercado.

El dólar se ha movido durante los últimos días en un escenario de alta volatilidad pero con una marcada tendencia a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas, viajeros y ahorradores, quienes buscan aprovechar la baja en la divisa para generar una mayor rentabilidad.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una divisa de gran reconocimiento en el mundo, dada su solidez en los mercados financieros y la economía estadounidense. Por ello, muchos la ven como un activo de resguardo.

Si usted desea comprar dólares, las casas de cambio son los lugares ideales para ello. Tenga en cuenta aquí las variaciones de la moneda en este mercado.

Precio del dólar en Colombia este 2 de diciembre: así se mueve

De acuerdo a un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 2 de diciembre se situó cerca de $ 3.698, mientras que el de venta rondó los $ 3.834. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: Razones por las que el peso colombiano podría convertirse en una de las monedas más vulnerables frente al dólar

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7263,843117
Cali3,7103,880170
Cartagena3,6003,890290
Cúcuta3,7303,77545
Medellín3,6603,813153
Pereira3,7603,85090
Se ha movido de manera bajista en las últimas semanas.

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 1 de diciembre de 20253698.213834.463744.43
domingo 30 de noviembre de 20253683.933822.143744.43
sábado 29 de noviembre de 20253684.643821.793744.43
viernes 28 de noviembre de 2025368538203773.6
jueves 27 de noviembre de 20253689.643824.113773.6
Contexto: ¿Cuánto se paga de prima en Colombia en 2025? Estos son los cálculos

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7303,840110
Cambios AG3,7303,830100
Cambios Kapital3,7403,840100
Cambios Monkey3,7003,850150
Cambios Vancouver3,7303,830100
El Condor Cambios3,6903,840150
EuroDolar3,7403,840100
Esta es la variación.

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio funcionan bajo un mercado autónomo, lo que significa que estos establecimientos se encargan de definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial, sino a través del mercado y de la ley de oferta y demanda. Es decir, evaluando precios de competidores, de bancos y de otros aspectos.

