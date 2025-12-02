Divisas
Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de diciembre: así se mueve en Colombia
Este es el movimiento de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.
El dólar se ha movido durante los últimos días en un escenario de alta volatilidad pero con una marcada tendencia a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas, viajeros y ahorradores, quienes buscan aprovechar la baja en la divisa para generar una mayor rentabilidad.
Es importante tener en cuenta que el dólar es una divisa de gran reconocimiento en el mundo, dada su solidez en los mercados financieros y la economía estadounidense. Por ello, muchos la ven como un activo de resguardo.
Si usted desea comprar dólares, las casas de cambio son los lugares ideales para ello. Tenga en cuenta aquí las variaciones de la moneda en este mercado.
Precio del dólar en Colombia este 2 de diciembre: así se mueve
De acuerdo a un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 2 de diciembre se situó cerca de $ 3.698, mientras que el de venta rondó los $ 3.834. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,726
|3,843
|117
|Cali
|3,710
|3,880
|170
|Cartagena
|3,600
|3,890
|290
|Cúcuta
|3,730
|3,775
|45
|Medellín
|3,660
|3,813
|153
|Pereira
|3,760
|3,850
|90
De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 1 de diciembre de 2025
|3698.21
|3834.46
|3744.43
|domingo 30 de noviembre de 2025
|3683.93
|3822.14
|3744.43
|sábado 29 de noviembre de 2025
|3684.64
|3821.79
|3744.43
|viernes 28 de noviembre de 2025
|3685
|3820
|3773.6
|jueves 27 de noviembre de 2025
|3689.64
|3824.11
|3773.6
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,730
|3,840
|110
|Cambios AG
|3,730
|3,830
|100
|Cambios Kapital
|3,740
|3,840
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,850
|150
|Cambios Vancouver
|3,730
|3,830
|100
|El Condor Cambios
|3,690
|3,840
|150
|EuroDolar
|3,740
|3,840
|100
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio funcionan bajo un mercado autónomo, lo que significa que estos establecimientos se encargan de definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial, sino a través del mercado y de la ley de oferta y demanda. Es decir, evaluando precios de competidores, de bancos y de otros aspectos.