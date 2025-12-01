Suscribirse

¿Cuánto se paga de prima en Colombia en 2025? Estos son los cálculos

Tenga en cuenta cuál es el cálculo de la prima.

1 de diciembre de 2025, 7:40 p. m.
El Congreso define este miércoles el futuro del proyecto de presupuesto. Foto: 123rf / El País
Esto es lo que indica la legislación. | Foto: El País

La prima de servicios es una de las prestaciones sociales más importantes para los trabajadores colombianos, dado que es una suma de dinero considerable que les llega a sus cuentas de nómina durante el mes de diciembre.

Esta prestación se genera con el paso del tiempo y el servicio prestado por un trabajador a una empresa y de acuerdo con la legislación colombiana, el reconocimiento de este derecho se sustenta en el beneficio que el trabajo proporciona al empleador tanto de una perspectiva económica como social.

Esto es lo que indica la ley colombiana. | Foto: ADOBE STOCK

Es importante que tenga en cuenta que la prima se calcula bajo la base de su salario mensual, por lo que no hay un monto único definido para los trabajadores, sino que puede variar dependiendo de los ingresos de cada uno.

Es por ello que aquí le explicamos cómo debe calcular la prima para saber cuánto le va a llegar. Lo primero que debe saber es que si usted trabajó durante todo el semestre, deberá recibir la prima completa.

La prima se paga bajo un esquema de dos semestres, en cada semestre usted recibirá la mitad de su salario. Por ejemplo, si usted gana 4.000.000, en junio recibirá 2.000.000 y en diciembre recibirá otros 2.000.000.

Haga el cálculo con las indicaciones que dice la ley. | Foto: Adobe Stock

Si usted, por el contrario, acabó de entrar a trabajar o aún no completa el semestre trabajado, lo que debe hacer para saber cuánto le va a llegar es multiplicar el salario base, por el número de días trabajados en el semestre. Luego, el resultado de esa operación deberá dividirlo entre 360.

Es importante que recuerde que no todos los trabajadores reciben la prima de servicios y que solo lo hacen quienes tengan un contrato formal con su empleador, que no sea por prestación de servicios o tenga una figura que excluya las prestaciones sociales. Si es trabajador independiente, tampoco tiene acceso a la prima.

Esto es lo que precisan las normativas laborales. | Foto: El País

