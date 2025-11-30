El 87% de los aviones Airbus A320 se encuentra actualizado: “La normalización avanza más rápido de lo previsto”, dice MinTransporte

Desde el pasado viernes 28 de noviembre, el país está a la expectativa del sistema aéreo tras la advertencia realizada por Airbus, que indicó la necesidad de realizar una actualización del software de todos los aviones A320.

Este domingo, 30 de noviembre, por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Transporte destacó que el 87 % de las aeronaves que debían cumplir el proceso ya ha realizado la actualización requerida.

Avianca es una de las aerolíneas que ha llevado a cabo las actualizaciones de su flota. | Foto: Álvaro Tavera

“El gobierno del cambio, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, confirmó avances decisivos en la recuperación de la operación aérea del país, tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU) con Avianca, Latam y JetSMART. La normalización avanza más rápido de lo previsto y Colombia entra en fase de estabilización operacional”, destacó el comunicado.

¿Cuáles son los avances técnicos de las actualizaciones?

De las 124 aeronaves afectadas al inicio de la contingencia, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320.

Latam: 5/5 actualizadas (100 %).

JetSMART: 1/1 actualizada (100 %).

Otras aerolíneas (principalmente Avianca): 102 actualizadas (86,4 %).

Por otra parte, se destaca que, de las 23 aeronaves que inicialmente debían ser llevadas a taller, cuatro fueron actualizadas sin traslado, reduciendo el número pendiente a 19–20 unidades.

Liberación del ‘software’

En el mismo comunicado se señala que la empresa Thales completó los controles de calidad y liberó el software final, habilitando el paso clave para cerrar la contingencia.

“Ya se coordina su transferencia inmediata a los talleres autorizados y la importación de insumos que permitirán convertir procedimientos complejos en actualizaciones rápidas”, puntualizó MinTransporte.

¿Cuál ha sido el impacto de las actualizaciones para el sector?

Las autoridades del sector aéreo del país destacan que el sábado se reportaron 98 vuelos cancelados. Por otra parte, el domingo la cifra se redujo a 64 vuelos afectados, entre demoras, cambios o cancelaciones.

De manera adicional, se compartió que entre el 29 y 30 de noviembre se consolidaron 148 vuelos afectados (80 nacionales y 68 internacionales), con 22.630 pasajeros impactados.

Las diversas aerolíneas han anunciado las opciones que se vieron afectados en sus vuelos. | Foto: Getty Images

“Pese a la contingencia, los principales aeropuertos —incluido El Dorado— no registraron congestión severa, gracias a la coordinación del PMU y a los planes de contingencia activados por las aerolíneas”, señaló MinTransporte.