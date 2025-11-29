Avianca señala que ya actualizó ‘software’ en el 51% de sus aviones para “avanzar en la recuperación total de la operación”

En la tarde del viernes, 28 de noviembre, Avianca anunció que el 70 % de su flota debía quedarse en sus bases de mantenimiento por una actualización urgente de software en sus aviones de la referencia A320.

Hasta el momento, no se ha divulgado el número exacto de vuelos impactados por aerolínea o ruta, pero el sector opera una proporción extensa de A320 en el mercado colombiano. | Foto: Gobierno del Cambio

Avianca señaló, en primer lugar, que se iniciarían de manera inmediata las actualizaciones; sin embargo, podrían presentarse disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos diez días, destacó la empresa en su pronunciamiento.

En las horas de la mañana de este sábado, 29 de noviembre, la empresa anunció un nuevo reporte de las labores por realizar, en el cual destacó que el 51 % de su flota ya ha pasado por las actualizaciones necesarias.

“A hoy, el 51 % de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días. Por su parte, a los clientes que tenían vuelos programados para el día de hoy se les ofrecieron opciones de reacomodación disponibles, bien sea con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tenga relación comercial”, destaca Avianca.

¿Qué otras opciones ofrece la aerolínea para la reprogramación de sus vuelos?

Reprogramar la fecha del vuelo sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria, y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center.

Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar:



Por otra parte, Avianca recomienda a sus usuarios revisar de manera constante las comunicaciones que se enviarán a través del correo electrónico asociado a la reserva o a través de los canales oficiales de la compañía.

Avianca continua en su proceso de actualización de su flota. | Foto: Cortesía Avianca

Además, deben consultar el estado de los vuelos por medio del portal avianca.com. Por último, se recomienda a los viajeros que, si el vuelo no está confirmado, eviten ir a los aeropuertos.

Los usuarios de la marca colombiana pueden comunicarse por medio de los canales de atención para recibir información actualizada sobre las operaciones.