Nación
Aeronáutica Civil estima que serán 14.000 pasajeros afectados por el ‘stop’ en las operaciones de los aviones Airbus
Ninguna aeronave A319, A320 y A321 podrá despegar sin la certificación completa del proceso.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
El coronel Andrés Felipe Otero, director Aeronáutico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, explicó en la W Radio las razones técnicas y operativas que llevaron a detener la operación de las aeronaves hasta completar una actualización de software.
Según dijo, la medida responde a un requerimiento global del fabricante tras identificar vulnerabilidades en el software asociadas a episodios de radiación solar.
“El software que controla uno de los aviones tuvo fallas por tormentas solares. Entonces Airbus tomó la decisión de parar a nivel mundial la flota y evitar que esa falla volviera a pasar”, señaló en el medio de comunicación.
Otero aclaró que la orden es de cumplimiento inmediato y que Colombia debe alinearse con el procedimiento internacional. De acuerdo con sus estimaciones, entre 13.600 y 14.000 pasajeros pueden verse afectados por cancelaciones y reprogramaciones durante los días en que se ejecutan las actualizaciones técnicas.
“Es un tema de seguridad operacional. La prioridad es garantizar que cada aeronave implemente el software antes de volver a volar”, señaló, haciendo énfasis en que ninguna aeronave A319, A320 y A321 podrá despegar sin la certificación completa del proceso.
La Aeronáutica Civil informó que la inmovilización comienza a las 19:00 del sábado, hora en la que las aeronaves deberán permanecer en sus bases de mantenimiento para iniciar la actualización obligatoria.
Aerolíneas como Avianca, Latam y JetSmart ya ajustan sus itinerarios y activan planes de reacomodación en rutas nacionales e internacionales, mientras definen alternativas con flota disponible.
El coronel también explicó cuánto podría tomar el procedimiento. Según sus cálculos, cada empresa puede avanzar en la revisión de “tres o cuatro aviones por día”, lo que permitiría restablecer la operación de toda la flota hacia el 8 de diciembre.
Según las autoridades aeroespaciales, estos tiempos se pueden cumplir siempre que los chequeos informáticos se desarrollen sin contratiempos. El proceso incluye instalación del paquete de software, pruebas internas y validación final ante la autoridad aeronáutica.
La Aerocivil reiteró que la decisión se adopta bajo estándares internacionales de supervisión y que mantiene seguimiento permanente sobre la ejecución de los trabajos.
La entidad pidió a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cambios en horarios y rutas. Para Otero, el objetivo es claro: “Se debe cumplir el procedimiento técnico completo antes de autorizar cualquier vuelo”.