Aeronáutica Civil estima que serán 14.000 pasajeros afectados por el ‘stop’ en las operaciones de los aviones Airbus

El coronel Andrés Felipe Otero, director Aeronáutico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, explicó en la W Radio las razones técnicas y operativas que llevaron a detener la operación de las aeronaves hasta completar una actualización de software.

Torre de control del aeropuerto El Dorado. | Foto: Colprensa

Según dijo, la medida responde a un requerimiento global del fabricante tras identificar vulnerabilidades en el software asociadas a episodios de radiación solar.

“El software que controla uno de los aviones tuvo fallas por tormentas solares. Entonces Airbus tomó la decisión de parar a nivel mundial la flota y evitar que esa falla volviera a pasar”, señaló en el medio de comunicación.

Otero aclaró que la orden es de cumplimiento inmediato y que Colombia debe alinearse con el procedimiento internacional. De acuerdo con sus estimaciones, entre 13.600 y 14.000 pasajeros pueden verse afectados por cancelaciones y reprogramaciones durante los días en que se ejecutan las actualizaciones técnicas.

Avianca es una de las aerolíneas que cuenta en su flota con el popular modelo Airbus A320 | Foto: Getty Images

“Es un tema de seguridad operacional. La prioridad es garantizar que cada aeronave implemente el software antes de volver a volar”, señaló, haciendo énfasis en que ninguna aeronave A319, A320 y A321 podrá despegar sin la certificación completa del proceso.

La Aeronáutica Civil informó que la inmovilización comienza a las 19:00 del sábado, hora en la que las aeronaves deberán permanecer en sus bases de mantenimiento para iniciar la actualización obligatoria.

La aerolínea anunció estas medidas. | Foto: Avianca

Aerolíneas como Avianca, Latam y JetSmart ya ajustan sus itinerarios y activan planes de reacomodación en rutas nacionales e internacionales, mientras definen alternativas con flota disponible.

El coronel también explicó cuánto podría tomar el procedimiento. Según sus cálculos, cada empresa puede avanzar en la revisión de “tres o cuatro aviones por día”, lo que permitiría restablecer la operación de toda la flota hacia el 8 de diciembre.

Entre 13.600 y 14.000 pasajeros pueden verse afectados por cancelaciones y reprogramaciones. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Según las autoridades aeroespaciales, estos tiempos se pueden cumplir siempre que los chequeos informáticos se desarrollen sin contratiempos. El proceso incluye instalación del paquete de software, pruebas internas y validación final ante la autoridad aeronáutica.

La Aerocivil reiteró que la decisión se adopta bajo estándares internacionales de supervisión y que mantiene seguimiento permanente sobre la ejecución de los trabajos.