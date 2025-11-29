Suscribirse

Aeronáutica Civil estima que serán 14.000 pasajeros afectados por el ‘stop’ en las operaciones de los aviones Airbus

Ninguna aeronave A319, A320 y A321 podrá despegar sin la certificación completa del proceso.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 3:13 p. m.
El coronel Andrés Felipe Otero, director Aeronáutico en la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, explicó en la W Radio las razones técnicas y operativas que llevaron a detener la operación de las aeronaves hasta completar una actualización de software.

Según dijo, la medida responde a un requerimiento global del fabricante tras identificar vulnerabilidades en el software asociadas a episodios de radiación solar.

El software que controla uno de los aviones tuvo fallas por tormentas solares. Entonces Airbus tomó la decisión de parar a nivel mundial la flota y evitar que esa falla volviera a pasar”, señaló en el medio de comunicación.

Otero aclaró que la orden es de cumplimiento inmediato y que Colombia debe alinearse con el procedimiento internacional. De acuerdo con sus estimaciones, entre 13.600 y 14.000 pasajeros pueden verse afectados por cancelaciones y reprogramaciones durante los días en que se ejecutan las actualizaciones técnicas.

Es un tema de seguridad operacional. La prioridad es garantizar que cada aeronave implemente el software antes de volver a volar”, señaló, haciendo énfasis en que ninguna aeronave A319, A320 y A321 podrá despegar sin la certificación completa del proceso.

La Aeronáutica Civil informó que la inmovilización comienza a las 19:00 del sábado, hora en la que las aeronaves deberán permanecer en sus bases de mantenimiento para iniciar la actualización obligatoria.

Aerolíneas como Avianca, Latam y JetSmart ya ajustan sus itinerarios y activan planes de reacomodación en rutas nacionales e internacionales, mientras definen alternativas con flota disponible.

El coronel también explicó cuánto podría tomar el procedimiento. Según sus cálculos, cada empresa puede avanzar en la revisión de “tres o cuatro aviones por día”, lo que permitiría restablecer la operación de toda la flota hacia el 8 de diciembre.

Según las autoridades aeroespaciales, estos tiempos se pueden cumplir siempre que los chequeos informáticos se desarrollen sin contratiempos. El proceso incluye instalación del paquete de software, pruebas internas y validación final ante la autoridad aeronáutica.

La Aerocivil reiteró que la decisión se adopta bajo estándares internacionales de supervisión y que mantiene seguimiento permanente sobre la ejecución de los trabajos.

La entidad pidió a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cambios en horarios y rutas. Para Otero, el objetivo es claro: “Se debe cumplir el procedimiento técnico completo antes de autorizar cualquier vuelo”.

