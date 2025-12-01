Suscribirse

Avianca dio buenas noticias: ya actualizó ‘software’ del 90% de sus aviones; abrió ventas nuevamente

La aerolínea precisó que las ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre están abiertas.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 7:45 p. m.
En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.
Avianca dio un buen mensaje tras la coyuntura. | Foto: Cortesía Avianca

Esta semana, fueron varias las aerolíneas que enfrentaron graves problemas por cuenta de una situación con el fabricante europeo de aeronaves Airbus, que el pasado viernes publicó un comunicado en el que solicitó a varias empresas aéreas en todo el mundo una actualización inmediata del software de los aviones A320, tras un problema relacionado con la radiación solar.

Avianca fue una de las empresas afectadas, pues aseguró que cerca del 70 % de su flota está compuesta por las aeronaves de dicha referencia. Por ello, tuvo que dejar la mayoría de sus aviones en tierra dada la coyuntura.

Avión Avianca
Avianca hizo un nuevo anuncio en medio de la coyuntura. | Foto: Álvaro Tavera

Sin embargo, tras las actualizaciones y los esfuerzos de la aerolínea, este primero de diciembre publicaron un comunicado en el que enviaron un mensaje de optimismo a los usuarios. Aseguraron que gracias al trabajo de los técnicos especializados de Avianca, en tres días la aerolínea logró la actualización del software de cerca del 90 % de la flota afectada, avanzando en el cumplimiento de la orden de Airbus.

Además, la aerolínea confirmó que ya inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de software desde Francia por parte del fabricante Airbus.

Contexto: Tras fusión entre Scotiabank y Davivienda se crea una nueva entidad bancaria. Esta es la marca que ya está en sus oficinas
El vuelo representa un desafío logístico y tecnológico, con rotación de tripulación y protocolos especiales para garantizar la seguridad durante casi 30 horas de recorrido.
Ya actualizaron el 90 % de la flota. | Foto: 123RF

“La aerolínea sigue trabajando de la mano de las autoridades y del fabricante para recuperar completamente la operación lo más pronto posible. A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros ―de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia―”, indicó a través de un comunicado la aerolínea colombiana.

Adicional a ello, detallaron que los clientes afectados tuvieron acceso a un plan de atención integral, el cual incluye el incremento de personal en aeropuertos, además del aumento de capacidad de los equipos en su contact center y la implementación de nuevos canales de atención.

Contexto: Emergent Cold LatAm inaugura su segundo almacén de frío en Cartagena y avanza en su plan de expansión en Colombia
Boeing 737 vs Airbus a320 cuál es el avión más vendido de la historia.
Avianca es una de las aerolíneas que cuenta en su flota con el popular modelo Airbus A320. | Foto: Getty Images

Todos los esfuerzos se centraron en la necesidad de brindar asistencia a un gran número de clientes y poder maniobrar los distintos itinerarios con las aeronaves disponibles.

