Emergent Cold LatAm inaugura su segundo almacén de frío en Cartagena y avanza en su plan de expansión en Colombia

Emergent Cold LatAm inauguró su segundo almacén de frío en Cartagena, ubicado en la Zona Franca Parque Central, como parte de su plan de inversión en Colombia. La compañía destinó USD 18 millones para esta instalación, dentro de un programa global de USD 150 millones orientado a ampliar su presencia en el país y fortalecer su operación en el Caribe colombiano, uno de los principales corredores logísticos para el movimiento de alimentos refrigerados y congelados.

“El crecimiento del sector agroalimentario y el aumento en el movimiento de alimentos refrigerados y congelados en Colombia confirman la necesidad de seguir ampliando nuestra red. Cartagena es clave en este proceso y esta nueva inversión reafirma nuestra visión de largo plazo en el país”, señaló Alain Eichmann, director general para la región Caribe de Emergent Cold LatAm.

La nueva infraestructura complementa la operación que la compañía ya tenía en la ciudad, donde cuenta con un almacén en la Zona Franca La Candelaria, en el Parque Industrial de Mamonal. La instalación incluye más de 9.000 posiciones de pallet y 76.000 m³ de capacidad, y fue construida con tecnología especializada para operaciones de temperatura controlada, automatización de procesos y estándares de seguridad alimentaria.

La empresa proyecta atender con mayor eficiencia y rapidez a la industria de alimentos refrigerados y congelados del Caribe. “Integrar este nuevo almacén de frío a nuestro ecosistema logístico del Caribe colombiano… nos llena de orgullo”, afirmó Eichmann, quien destacó que Cartagena se consolida como “un nodo logístico clave en nuestro plan de expansión en Colombia”.