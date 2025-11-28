Avianca activa plan para pasajeros tras instrucción de Airbus que impacta operación de aviones A320

Avianca informó hace unos minutos la activación de un plan de protección para pasajeros, luego de que Airbus exigiera una actualización urgente de software en una parte significativa de los aviones A320 en operación mundial.

La aerolínea advirtió que esta situación generará impactos inevitables en su operación, especialmente en los próximos días, mientras sus aeronaves ingresan a mantenimiento para recibir modificaciones ordenadas por el fabricante.

Avianca explicó que todo su equipo está concentrado en realizar las actualizaciones en el menor tiempo posible y en ofrecer alternativas a los pasajeros cuyos vuelos resulten afectados. Según la compañía, la instrucción de Airbus aplica a un número amplio de aviones de la familia A320 y obliga a intervenir cada aeronave antes de continuar operando.

La aerolínea anunció estas medidas. | Foto: Avianca

Además, explicaron que los pasajeros cuyos vuelos resulten afectados podrán acceder a varias alternativas. La aerolínea ofrece la reacomodación en otros vuelos, ya sea dentro de su propia operación o con compañías con las que mantiene acuerdos comerciales.

También permitirá cambiar la fecha del viaje sin penalidades ni cobros adicionales, siempre que haya disponibilidad, con la posibilidad de volar hasta 180 días después de la fecha original.

Quienes prefieran no viajar podrán solicitar el reembolso de los trayectos no usados, un proceso que puede realizarse a través de la página web, el Contact Center, los puntos de venta directos de Avianca o las agencias de viajes.

La aerolínea recomendó a los viajeros revisar los mensajes enviados al correo asociado a la reserva, consultar el estado del vuelo en avianca.com y evitar desplazarse al aeropuerto si el vuelo no aparece como confirmado.

Vale la pena recordar que Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles.

¿Qué originó esa alerta?

La situación se produjo tras la instrucción emitida por Airbus, que ordenó una actualización urgente de Software para una parte significativa de los aviones A320 en operación mundial.

Según Avianca, esta directriz obliga a realizar la modificación antes de que las aeronaves puedan continuar operando con normalidad. Más del 70% de su flota pertenece a esta familia, lo que explica el alcance de las afectaciones y las necesidad de cerrar temporalmente las ventas.