JetSMART habló tras la alerta de Airbus A320 y explicó qué ocurrirá con sus vuelos

En las últimas horas presentó un aviso técnico de Airbus sobre la familia de aviones A320 que encendió la alarma en varios aerolíneas y en las autoridades aeronáuticas: el fabricante pidió la actualización urgente de un software de control de vuelo tras identificar que radiación solar intensa puede corromper datos críticos.

Tras ese hecho, JetsMART se pronunció y pidió calma: aseguró que solo unas pocas máquinas de su flota requieren la intervención y que sus vuelos siguen programados.

#ATENCIÓN | JetSMART informa que solo un número reducido de sus Airbus A320 requiere la actualización de software solicitada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).



La aerolínea informó que, tras analizar la información técnica provista por Airbus y por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), “solo un número reducido de aeronaves” de su flota A320 estaría alcanzado por la condición descrita en la directiva de aeronavegabilidad.

La compañía añadió que las unidades identificadas serán atendidas “esta misma noche” conforme a las directrices técnicas y que, por ahora, no existe afectación en la operación: los vuelos continúan desarrollándose según lo programado.

La orden global de Airbus responde a un incidente detectado a finales de octubre en un A320 —un vuelo comercial registrado en Estados Unidos— que mostró una corrupción de datos en el sistema de control de elevadores y alerones (ELAC) atribuida a una exposición muy intensa a radiación solar.

Esa falla puede, en circunstancias específicas, provocar anomalías en la interpretación de los comandos de vuelo, por lo que Airbus emitió una transmisión de alerta pidiendo la implementación inmediata de protección por software —y en algunos casos, la sustitución de hardware— según la configuración de cada avión. Para la mayoría de las aeronaves el cambio de software toma unas pocas horas; para una proporción menor será necesaria una intervención mayor.

En Colombia las autoridades aeronáuticas ya activaron medidas de supervisión. La Aeronáutica Civil coordina con las aerolíneas para asegurar que las actualizaciones se apliquen en los plazos y con la rigurosidad técnica requerida.

Además se fijó un periodo a partir del cual las aeronaves A320 que no cuenten con la actualización deberán permanecer en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos. Ese seguimiento busca priorizar la seguridad y reducir al mínimo las afectaciones operativas, según los comunicados oficiales y reportes locales.