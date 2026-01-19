“Tacha de ineptos”: fuerte revuelo por mensaje de Gustavo Petro que publicó en sus redes sociales

El año 2026 inició con una fuerte interacción por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, en las que ha lanzado comentarios sobre la política pública de su gobierno.

Un reciente mensaje que publicó el mandatario generó amplia interacción en los usuarios de la plataforma digital X. En este, Petro hace un agudo análisis sobre la situación de los precios del servicio de energía, especialmente en el Caribe colombiano.

El mensaje no pasó desapercibido: el jefe de Estado lanzó varias pullas a la “élite política del Caribe”, a la que acusó del aumento de las tarifas de energía.

Dicha publicación desató revuelo en varios sectores políticos. Fue el caso del expresidente del Senado, Efraín Cepeda, quien también se pronunció a través de su cuenta personal en X.

“Como siempre, sus análisis mezclan manzanas con peras para llegar a conclusiones que solo usted ve, para hacerse ver como el gran líder que todo lo previó mientras tacha de ineptos a quienes no comparten su visión”, expresó el senador del Partido Conservador.

Y agregó: “En el Caribe, sabemos que la realidad es otra: sus sesgos ideológicos de izquierda, su odio al mercado y sus señales equivocadas hundieron el sistema eléctrico. Hoy las inversiones se espantaron, las subastas quedaron desiertas y el Caribe va a pagar las consecuencias de esas políticas fallidas”.

“Llevamos tres años y medio viendo la acción de su Gobierno. Ya nadie le cree. Su verdadera pelea no es conmigo, sino con la evidencia histórica que los habitantes del Caribe tienen que vivir todos los días”, insistió el congresista.

En su mensaje, Petro plasmó un análisis en el que nuevamente recurrió al espejo retrovisor para criticar al anterior gobierno del expresidente Iván Duque.

“En años pasados, la élite política del Caribe llevó a la quiebra todo el sistema eléctrico del Caribe que era de carácter público. Luego, las oligarquías en Bogotá y Antioquia aprovecharon para privatizar el servicio, entregando decenas de billones de pesos a multinacionales europeas que tomaron el dinero y, sin invertir nada en el país, se lo llevaron para Europa, hundiendo aún más el sistema eléctrico del Caribe. La tarifa se disparó a sus usuarios”, afirmó Petro.

A renglón seguido manifestó: “Duque terminó regalando las empresas a unos grupos económicos nacionales sin capacidad de inversión que entraron a ordeñar los subsidios estatales a los usuarios. Ahora, mi gobierno invierte billones de pesos de manera directa en volver eficiente la red, llevarla a energías limpias, básicamente solares, y generar sostenibilidad financiera a la generación y distribución de la energía en el Caribe”.

“La misma clase política que dañó desde el comienzo la red eléctrica, hoy nos deja solos, incluso, el senador Efraín Cepeda con Mauricio Gómez, de Barranquilla, y otros senadores caribeños no permitió la aprobación de la ley de financiamiento, donde se contemplaba la nacionalización de la deuda pública dejada por Duque a todos los usuarios de la energía eléctrica del país llamada “Opción preferencial”que nunca fue ni opción ni preferencial, sino una deuda forzosa a todas las familias de Colombia”, recalcó el mandatario colombiano.

También dijo: “Mi Gobierno está a punto de pagar el último saldo de esa deuda y permitirá a los próximos gobiernos mayor capacidad de financiación, ojalá en energías limpias”.

“El negocio que se hace con el monopolio privado establecido en Cartagena para la importación del gas es una estafa para todo el pueblo de Colombia al encarecer sustancialmente las tarifas de la energía eléctrica, comenzando por el Caribe”, expresó.

Este es el texto completo de Petro:

Finalmente, en otro mensaje le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano: “Que Duque, que la oligarquía, que los más adinerados, etc. Le echaron la culpa a todo el mundo, pero NUNCA asumieron alguna responsabilidad. Cuatro años de excusas, presidente @petrogustavo, y cada día un peor servicio de energía”.