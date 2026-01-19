Política

“Tacha de ineptos”: fuerte revuelo por mensaje de Gustavo Petro que publicó en sus redes sociales

En la plataforma digital de X se registró una ola de comentarios.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 2:26 p. m.
El presidente Gustavo Petro generó debate por las tarifas de energía.
El presidente Gustavo Petro generó debate por las tarifas de energía. Foto: Presidencia

El año 2026 inició con una fuerte interacción por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, en sus redes sociales, en las que ha lanzado comentarios sobre la política pública de su gobierno.

Un reciente mensaje que publicó el mandatario generó amplia interacción en los usuarios de la plataforma digital X. En este, Petro hace un agudo análisis sobre la situación de los precios del servicio de energía, especialmente en el Caribe colombiano.

María Fernanda Cabal se fue contra Armando Benedetti: “Es participación indebida en política”

El mensaje no pasó desapercibido: el jefe de Estado lanzó varias pullas a la “élite política del Caribe”, a la que acusó del aumento de las tarifas de energía.

Dicha publicación desató revuelo en varios sectores políticos. Fue el caso del expresidente del Senado, Efraín Cepeda, quien también se pronunció a través de su cuenta personal en X.

Política

Los hijos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos protagonizaron un nuevo enfrentamiento por las elecciones de 2026: “Obsesionado”

Política

María Fernanda Cabal presentó una queja en la Procuraduría contra Armando Benedetti: “Es participación indebida en política”

Política

El general (r) Óscar Naranjo descartó ser candidato presidencial para 2026: “No fui el as bajo la manga de Santos”

Política

Empresas de vigilancia están siendo asfixiadas por alza del mínimo y modalidad de contratación pública: “Están creando un oligopolio”

Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Política

Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Política

Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

Confidenciales

“El populismo radical está unido en torno al heredero de Petro”: Abelardo de la Espriella sobre encuesta en la que gana Iván Cepeda

Política

Federico Gutiérrez se va de frente contra Petro y le lanza desafiante advertencia: “De una vez le digo”

Política

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por la seguridad del país: “Viven enamorados de los criminales”

“Como siempre, sus análisis mezclan manzanas con peras para llegar a conclusiones que solo usted ve, para hacerse ver como el gran líder que todo lo previó mientras tacha de ineptos a quienes no comparten su visión”, expresó el senador del Partido Conservador.

Y agregó: “En el Caribe, sabemos que la realidad es otra: sus sesgos ideológicos de izquierda, su odio al mercado y sus señales equivocadas hundieron el sistema eléctrico. Hoy las inversiones se espantaron, las subastas quedaron desiertas y el Caribe va a pagar las consecuencias de esas políticas fallidas”.

“Llevamos tres años y medio viendo la acción de su Gobierno. Ya nadie le cree. Su verdadera pelea no es conmigo, sino con la evidencia histórica que los habitantes del Caribe tienen que vivir todos los días”, insistió el congresista.

En su mensaje, Petro plasmó un análisis en el que nuevamente recurrió al espejo retrovisor para criticar al anterior gobierno del expresidente Iván Duque.

“En años pasados, la élite política del Caribe llevó a la quiebra todo el sistema eléctrico del Caribe que era de carácter público. Luego, las oligarquías en Bogotá y Antioquia aprovecharon para privatizar el servicio, entregando decenas de billones de pesos a multinacionales europeas que tomaron el dinero y, sin invertir nada en el país, se lo llevaron para Europa, hundiendo aún más el sistema eléctrico del Caribe. La tarifa se disparó a sus usuarios”, afirmó Petro.

A renglón seguido manifestó: “Duque terminó regalando las empresas a unos grupos económicos nacionales sin capacidad de inversión que entraron a ordeñar los subsidios estatales a los usuarios. Ahora, mi gobierno invierte billones de pesos de manera directa en volver eficiente la red, llevarla a energías limpias, básicamente solares, y generar sostenibilidad financiera a la generación y distribución de la energía en el Caribe”.

“La misma clase política que dañó desde el comienzo la red eléctrica, hoy nos deja solos, incluso, el senador Efraín Cepeda con Mauricio Gómez, de Barranquilla, y otros senadores caribeños no permitió la aprobación de la ley de financiamiento, donde se contemplaba la nacionalización de la deuda pública dejada por Duque a todos los usuarios de la energía eléctrica del país llamada “Opción preferencial”que nunca fue ni opción ni preferencial, sino una deuda forzosa a todas las familias de Colombia”, recalcó el mandatario colombiano.

También dijo: “Mi Gobierno está a punto de pagar el último saldo de esa deuda y permitirá a los próximos gobiernos mayor capacidad de financiación, ojalá en energías limpias”.

“El negocio que se hace con el monopolio privado establecido en Cartagena para la importación del gas es una estafa para todo el pueblo de Colombia al encarecer sustancialmente las tarifas de la energía eléctrica, comenzando por el Caribe”, expresó.

Este es el texto completo de Petro:

Finalmente, en otro mensaje le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano: “Que Duque, que la oligarquía, que los más adinerados, etc. Le echaron la culpa a todo el mundo, pero NUNCA asumieron alguna responsabilidad. Cuatro años de excusas, presidente @petrogustavo, y cada día un peor servicio de energía”.

Primicia: tribunal admitió demanda que pide tumbar el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido

Más de Política

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

“Tacha de ineptos”: fuerte revuelo por mensaje de Gustavo Petro que publicó en sus redes sociales

Martín Santos y Tomás Uribe Moreno.

Los hijos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos protagonizaron un nuevo enfrentamiento por las elecciones de 2026: “Obsesionado”

María Fernanda Cabal y Armando Benedetti.

María Fernanda Cabal presentó una queja en la Procuraduría contra Armando Benedetti: “Es participación indebida en política”

Óscar Naranjo y Juan Manuel Santos.

El general (r) Óscar Naranjo descartó ser candidato presidencial para 2026: “No fui el as bajo la manga de Santos”

Empresas de seguridad se reunirán con el Gobierno nacional para conciliar nuevas tarifas.

Empresas de vigilancia están siendo asfixiadas por alza del mínimo y modalidad de contratación pública: “Están creando un oligopolio”

Paloma Valencia, Vicky Dávila, y Juan Manuel Galán

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella,

Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, y Donald Trump.

Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

Campo Elías Ramírez es el nuevo alcalde de Girón, Santander.

Campo Elías Ramírez fue elegido como alcalde de Girón, Santander, tras ganar las elecciones atípicas

El alcalde no se quedó callado y le dijo de todo al máximo mandatario.

Federico Gutiérrez se va de frente contra Petro y le lanza desafiante advertencia: “De una vez le digo”

Noticias Destacadas