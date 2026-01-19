Política

María Fernanda Cabal presentó una queja en la Procuraduría contra Armando Benedetti: “Es participación indebida en política”

La congresista dijo que radicará una queja ante la Procuraduría para que indague el actuar del ministro del Interior.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 12:47 p. m.
María Fernanda Cabal cuestionó a Armando Benedetti.
María Fernanda Cabal cuestionó a Armando Benedetti. Foto: SEMANA

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por supuestamente estar participando en política, debido a comentarios que ha hecho el integrante del Gobierno con relación a la contienda del 2026.

“Lo de Armando Benedetti es participación indebida en política, así él lo niegue, como lo hizo en respuesta a mi trino, hablando de una reelección de Petro que no existe. Está invitando a mantener su fallido proyecto político después de 2026″, aseguró.

Según explicó Cabal, su denuncia se basa en varios trinos que ha hecho Benedetti en su cuenta de X en los que se referiría a la contienda presidencial y a una posible reelección de Petro, que actualmente está prohibida por la Constitución.

María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal presentó la queja ante la Procuraduría. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su parte, Benedetti ya se pronunció sobre la queja en su contra. “Hay que dejar el susto; es obvio que lo que yo digo es que Gustavo Petro le ganaría a todos los candidatos, todos son todos, si hubiera reelección. Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato; es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, afirmó Benedetti.

En la queja presentada por Cabal, la congresista aseguró que se trataría de una falta disciplinaria, de acuerdo a los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019, el Código General Disciplinario.

Allí se prohíbe que los servidores públicos utilicen su cargo para participar en controversias políticas, promover causas partidistas o influir en procesos electorales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se habría referido al panorama electoral, según Cabal. Foto: Colprensa.

Una de las publicaciones que Cabal presentó como prueba ante la Procuraduría es un trino de Benedetti en el que dice: “Bueno, por estas calles y por cualquier calle de Colombia, si usted va caminando por una de estas, uno se encuentra a un obrero, a un vigilante y hasta un policía, le dice ‘¡viva Benedetti! ¡viva Petro!’, pero los del Country le ponen mala cara o entonces los dueños de las casas también le ponen mala cara. Petro es un berraco, Petro bajó la gasolina, bajó el dólar, no subió el pescado, ni el grano, ni el pollo, ni el huevo. Si hoy todos los candidatos, ninguno de ellos, sáquelo de ahí, todos los candidatos a la Presidencia, hoy Petro les gana".

Para Cabal, la publicación del servidor público hace una referencia a la figura del presidente, “utilizando expresiones de respaldo político y asociando su nombre personal al del mandatario”, mientras ejercía sus funciones como ministro del Interior.

