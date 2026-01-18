Armando Benedetti lanza sorpresivo mensaje sobre mujer que insultó a domiciliario: “Hagan sus apuestas”

Armando Benedetti, ministro del Interior, sorprendió al publicar un llamativo mensaje sobre la mujer que insultó a un repartidor de pizza en Bogotá.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve a la ciudadana, que dijo llamarse Liliana, agrediendo verbalmente a un domiciliario, un hecho que ha generado mucha indignación en todo el país.

Poco después, incluso, se conoció otro audiovisual que muestra a la misma mujer con la misma actitud en contra unas trabajadoras de un Carulla.

Al respecto, Benedetti se pronunció por medio de su cuenta de X y lanzó un mensaje que ha llamado mucho la atención.

"Apuesto lo que sea a que ‘doña’ Liliana siempre ha votado por la derecha y nunca por la izquierda. Hagan sus apuestas“, escribió.