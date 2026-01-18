Confidenciales

Armando Benedetti lanza sorpresivo mensaje sobre mujer que insultó a domiciliario: “Hagan sus apuestas”

El ministro no dudó en opinar acerca del caso que se ha robado la atención en las redes sociales durante este fin de semana.

Redacción Confidenciales
19 de enero de 2026, 1:02 a. m.
Armando Benedetti y la mujer que ofendió al repartidor de pizza.
Armando Benedetti y la mujer que ofendió al repartidor de pizza. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API

Armando Benedetti, ministro del Interior, sorprendió al publicar un llamativo mensaje sobre la mujer que insultó a un repartidor de pizza en Bogotá.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve a la ciudadana, que dijo llamarse Liliana, agrediendo verbalmente a un domiciliario, un hecho que ha generado mucha indignación en todo el país.

Poco después, incluso, se conoció otro audiovisual que muestra a la misma mujer con la misma actitud en contra unas trabajadoras de un Carulla.

Al respecto, Benedetti se pronunció por medio de su cuenta de X y lanzó un mensaje que ha llamado mucho la atención.

"Apuesto lo que sea a que ‘doña’ Liliana siempre ha votado por la derecha y nunca por la izquierda. Hagan sus apuestas“, escribió.

