Nación

Indignación y rechazo por mujer que quedó grabada insultando a domiciliario en Bogotá: “Usted no pertenece a este barrio”

El video se ha hecho viral en las redes sociales y ha despertado muchos comentarios en contra de la mujer.

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 2:24 a. m.
Imágenes del video que comenzó a circular por las redes sociales.
Imágenes del video que comenzó a circular por las redes sociales. Foto: Captura de video: @ColombiaOscura

Hay indignación y rechazo en las redes sociales después de que comenzara a circular un video en el que una mujer, en la ciudad de Bogotá, agrede verbalmente a un domiciliario de pizzas.

En el clip, que fue grabado por el mismo trabajador, se ve a la protagonista diciéndole de todo, mientras que el joven simplemente mira muy sorprendido por lo que estaba ocurriendo.

Esta es la mujer que protagonizó el hecho.
Esta es la mujer que protagonizó el hecho. Foto: Captura de video: @ColombiaOscura

La mujer aseguró que se llamaba Liliana, poco a poco fue insultando mucho más fuerte al domiciliario. “Lárguese de aquí”, se le escucha decir una y otra vez.

Ante esto, el repartidor responde que él no está haciendo nada malo, sino que simplemente está trabajando. Un hombre, que al parecer sería familiar de la agresora verbal, le pide en repetidas oportunidades que se vayan.

Sin embargo, la ciudadana reiteró que no se iba hasta que el motociclista no abandonara el sitio. Incluso, muchas veces amenaza con llamar a la Policía.

“Aquí me quedo, usted es el que está haciendo mal las cosas. (...) Lárguese de aquí, usted ni pertenece a este barrio. Usted es un motociclista, un mal empleado. ¿No entiende?“, señaló.

Liliana también tenía su teléfono en la mano y estaba grabando la escena; afirmó que enviaría el registro fílmico al trabajo del domiciliario.

Los segundos pasaron y la tensión iba aumentando mucho más, mientras que otras personas pasaban y observaban la situación. En un punto, la mujer se acercó hasta la moto y le pegó una patada.

Por su parte, el repartidor se mantuvo en su postura de no irse del sitio, hasta que el acompañante de la protagonista lo convenció. Después de varios minutos, el sujeto tomó sus cosas y se fue.

El video no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales, despertando mucha indignación por lo ocurrido; algunos incluso aseguraron que se trataba de un nuevo caso de “Usted no sabe quién soy yo”.

Por el momento, se desconocen mayores detalles sobre los motivos por los que se desencadenó este conflicto, que ha dado mucho de qué hablar.

