Nación

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

El uniformado se pronunció por primera vez en ‘El Tiempo’, después de que se conociera que el vehículo involucrado estaba a su nombre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
17 de enero de 2026, 7:54 p. m.
El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después.
El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después. Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: API

Se siguen conociendo detalles de lo que rodea el accidente en el que murieron tres personas el pasado jueves, 15 de enero, en la avenida carrera 68 con calle 72, en la ciudad de Bogotá.

La Policía confirmó que todo se desató después de que, tras un hurto, comenzara una persecución que ocasionó el siniestro. Dos personas que no tenían nada que ver con el hecho fallecieron, mientras que uno de los delincuentes perdió la vida.

Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá.
Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá. Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: City Tv / Foto 3: API

Un drástico giro dio el caso después de que se conociera que la moto en la que viajaban los delincuentes está a nombre de un uniformado de la Policía. Se trata del subintendente John Fredy Rodríguez Gamba, adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro).

Esta motocicleta fue la que utilizaron dos sujetos para perpetrar el hurto en contra del dueño de una camioneta. Posteriormente, emprendieron la huida y fue entonces, en medio de la persecución, que se estrellaron con un carro gris.

Bogotá

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Bogotá

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Bogotá

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

Bogotá

¿Qué delitos le podrían imputar al conductor, tras persecución que terminó en un choque y tres muertos en Bogotá?

Bogotá

Se hizo pasar por vigilante, atacó brutalmente a su expareja hasta casi matarla y la robó: juez lo envió a la cárcel

Bogotá

La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

Bogotá

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

Bogotá

Revelan video que muestra lo que pasó segundos antes de trágico accidente que dejó tres muertos en Bogotá: así inició la persecución

Gente

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

Nación

Grave accidente de bus habría dejado un muerto: cayó al río Magdalena con 18 personas a bordo; esto se sabe

La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

Este último, en el cual viajaban dos adultos mayores, impactó de frente contra una tractomula y terminó con la muerte de los ocupantes: Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, de 68.

El subintendente Rodríguez Gamba habló con el diario El Tiempo y contó la verdad sobre el motivo por el que la moto involucrada en el hecho aparece a su nombre.

Dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros y uno de los delincuentes murieron en el choque.
Dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros y uno de los delincuentes murieron en el choque. Foto: API/Policía Nacional/Montaje:SEMANA

La moto se vendió hace dos meses, pero no se hizo el traspaso. Incluso, pensé en hacer el traspaso a una persona indeterminada”, señaló.

En ese sentido, el oficial aclaró que no tiene ninguna relación con el robo y que no conoce a ninguno de los dos presuntos asaltantes: ni al que murió, ni al que fue capturado.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

De hecho, explicó que no sabía en lo absoluto que ese vehículo de dos ruedas, que en algún momento fue suyo, estaba involucrado en el robo y en el terrible accidente.

Además, indicó que hasta el momento no ha sido solicitado por las autoridades para esclarecer, tal y como lo hizo en el diálogo con el medio mencionado, por qué la moto todavía está a su nombre.

Por el momento, las investigaciones avanzan. El supuesto ladrón fue capturado y está a la espera de recuperarse para ser judicializado.

Por su parte, el hombre que manejaba la camioneta y que inició la persecución está a la espera de ver si se le acusa de alguna responsabilidad en la muerte de los dos adultos mayores.

Más de Bogotá

Nancy Ortiz y su hijo Juan Carlos Suárez.

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después.

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Un familiar de la pareja de esposos, que falleció en trágico accidente en Bogotá, habló sobre lo ocurrido.

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

El conductor iba con su esposa e hijo.

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

¿Qué delitos le podrían imputar al conductor, tras persecución que terminó en un choque y tres muertos en Bogotá?

La víctima habría sido sometida a un ciclo de violencia reiterada durante los meses de relación.

Se hizo pasar por vigilante, atacó brutalmente a su expareja hasta casi matarla y la robó: juez lo envió a la cárcel

Dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros y uno de los delincuentes murieron en el choque.

La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

Dos de las víctimas fatales y el accidente ocurrido en Bogotá.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá.

Revelan video que muestra lo que pasó segundos antes de trágico accidente que dejó tres muertos en Bogotá: así inició la persecución

Esta es la segunda persona judicializada por la planeación de esa acción criminal.

Judicializan a alias El Flaco por planear atentado con bomba lana en el centro de Bogotá

Noticias Destacadas