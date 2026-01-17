Se siguen conociendo detalles de lo que rodea el accidente en el que murieron tres personas el pasado jueves, 15 de enero, en la avenida carrera 68 con calle 72, en la ciudad de Bogotá.

La Policía confirmó que todo se desató después de que, tras un hurto, comenzara una persecución que ocasionó el siniestro. Dos personas que no tenían nada que ver con el hecho fallecieron, mientras que uno de los delincuentes perdió la vida.

Momento en el que inició la persecución que terminó en grave accidente en Bogotá. Foto: Foto 1: City Tv / Foto 2: City Tv / Foto 3: API

Un drástico giro dio el caso después de que se conociera que la moto en la que viajaban los delincuentes está a nombre de un uniformado de la Policía. Se trata del subintendente John Fredy Rodríguez Gamba, adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro).

Esta motocicleta fue la que utilizaron dos sujetos para perpetrar el hurto en contra del dueño de una camioneta. Posteriormente, emprendieron la huida y fue entonces, en medio de la persecución, que se estrellaron con un carro gris.

La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

Este último, en el cual viajaban dos adultos mayores, impactó de frente contra una tractomula y terminó con la muerte de los ocupantes: Santiago Rodríguez Montero, de 67 años, y su esposa, Clara Lucía León Bernal, de 68.

El subintendente Rodríguez Gamba habló con el diario El Tiempo y contó la verdad sobre el motivo por el que la moto involucrada en el hecho aparece a su nombre.

Dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros y uno de los delincuentes murieron en el choque. Foto: API/Policía Nacional/Montaje:SEMANA

“La moto se vendió hace dos meses, pero no se hizo el traspaso. Incluso, pensé en hacer el traspaso a una persona indeterminada”, señaló.

En ese sentido, el oficial aclaró que no tiene ninguna relación con el robo y que no conoce a ninguno de los dos presuntos asaltantes: ni al que murió, ni al que fue capturado.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

De hecho, explicó que no sabía en lo absoluto que ese vehículo de dos ruedas, que en algún momento fue suyo, estaba involucrado en el robo y en el terrible accidente.

Además, indicó que hasta el momento no ha sido solicitado por las autoridades para esclarecer, tal y como lo hizo en el diálogo con el medio mencionado, por qué la moto todavía está a su nombre.

Por el momento, las investigaciones avanzan. El supuesto ladrón fue capturado y está a la espera de recuperarse para ser judicializado.

Por su parte, el hombre que manejaba la camioneta y que inició la persecución está a la espera de ver si se le acusa de alguna responsabilidad en la muerte de los dos adultos mayores.