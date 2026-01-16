La moto que desató la tragedia en la avenida 68, por un robo en Bogotá, aparece a nombre de un subintendente de la Policía

Las autoridades avanzan en la investigación del choque múltiple ocurrido el jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, que dejó tres personas muertas y siete heridas.

Dentro de lo que se ha sabido, está la tarjeta de propiedad de la moto, que aparece registrada a nombre del subintendente John Fredy Rodríguez Gamba, adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional.

Identifican a los dos adultos mayores que murieron en grave accidente en Bogotá: eran esposos, y se conocieron nuevos detalles

El siniestro se produjo cerca de las 3:00 p.m. y, de acuerdo con videos de cámaras de seguridad y registros conocidos por las autoridades, dos hombres a bordo de una moto de placas LUT60G habrían cometido un presunto hurto minutos antes a los ocupantes de una camioneta Renault Duster Oroch; la persecución posterior terminó en una colisión múltiple en la que se vieron involucrados tres vehículos particulares, una volqueta y la moto.

Dos adultos mayores que se movilizaban en uno de los carros y uno de los presuntos delincuentes murieron en el choque; además, siete personas resultaron heridas. Por el mismo lado, la motocicleta involucrada es una Bajaj Dominar D400, modelo 2023.

Sobre el vehículo aparece, al menos, un comparendo impuesto el mismo día del accidente por conducir sin licencia, el cual figura a nombre de uno de los presuntos ladrones.

Revelan video que muestra lo que pasó segundos antes de trágico accidente que dejó tres muertos en Bogotá: así inició la persecución

Según el diario El Tiempo, el nombre que aparece en la tarjeta de propiedad es el del subintendente John Fredy Rodríguez, quien le afirmó al mismo medio que vendió la moto hace cerca de dos meses, pero que el traspaso no se realizó. “La moto se vendió hace dos meses, pero no hicieron el traspaso. Incluso pensé en hacer el traspaso a una persona indeterminada”, dijo.

El subintendente aseguró que no conoce a los presuntos delincuentes y que hasta el momento no ha sido solicitado por las autoridades competentes. En todo caso, los organismos buscan a la mujer a la que dice haberle vendido la moto para establecer si el vehículo fue robado o si el traspaso realmente quedó pendiente.

Bomberos, Policía de Tránsito y personal de la Secretaría de Movilidad atendieron la emergencia y acordonaron el sector para el levantamiento de los cuerpos y las labores forenses.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

Las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad y los comparendos asociados al vehículo para reconstruir la secuencia.

Entre los capturados figura Roberto Camargo Galvis, señalado como uno de los ocupantes de la moto involucrada en el hurto previo. El hombre resultó herido en el accidente.