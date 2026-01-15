Bogotá

Grave accidente en la avenida 68, en Bogotá, deja dos personas muertas tras choque múltiple

El hecho se registró este jueves, cerca de las 3:00 p.m.

15 de enero de 2026, 9:55 p. m.
El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.
El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

Un choque múltiple ocurrido en la tarde de este jueves en la avenida carrera 68 con calle 72 —frente a un establecimiento Alkosto, en la localidad de Engativá— dejó dos personas fallecidas y obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la vía en sentido norte-sur para atender la emergencia, socorrer heridos y adelantar las diligencias de investigación.

La tragedia se registró cerca de las 3:00 p.m., cuando se vieron involucrados tres vehículos particulares, una volqueta y una motocicleta.

Organismos de emergencia —Bomberos, Policía de Tránsito y personal operativo de la Secretaría de Movilidad— se movilizaron al sitio para atender a las personas afectadas y regular el tránsito en el corredor.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron vehículos con daños considerables y acordonamientos en la vía mientras se desarrollaban las labores de extracción y atención.

Tránsito, la Policía de Bogotá y los entes de investigación forense se encargaron del levantamiento de los cuerpos de las víctimas fatales y de iniciar las diligencias técnicas para determinar las circunstancias del siniestro: tipo de colisión, posible secuencia de choques y condiciones de los vehículos y de la vía.

Noticia en desarrollo...

