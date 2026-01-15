Grave accidente en la avenida 68, en Bogotá, deja dos personas muertas tras choque múltiple

Un choque múltiple ocurrido en la tarde de este jueves en la avenida carrera 68 con calle 72 —frente a un establecimiento Alkosto, en la localidad de Engativá— dejó dos personas fallecidas y obligó a las autoridades a cerrar temporalmente la vía en sentido norte-sur para atender la emergencia, socorrer heridos y adelantar las diligencias de investigación.

La tragedia se registró cerca de las 3:00 p.m., cuando se vieron involucrados tres vehículos particulares, una volqueta y una motocicleta.

Organismos de emergencia —Bomberos, Policía de Tránsito y personal operativo de la Secretaría de Movilidad— se movilizaron al sitio para atender a las personas afectadas y regular el tránsito en el corredor.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron vehículos con daños considerables y acordonamientos en la vía mientras se desarrollaban las labores de extracción y atención.

Tránsito, la Policía de Bogotá y los entes de investigación forense se encargaron del levantamiento de los cuerpos de las víctimas fatales y de iniciar las diligencias técnicas para determinar las circunstancias del siniestro: tipo de colisión, posible secuencia de choques y condiciones de los vehículos y de la vía.

Noticia en desarrollo...