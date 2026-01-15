Pico y placa en Bogotá: conozca cómo cambiará la medida para este viernes, 16 de enero

Este viernes, 16 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: Twitter: @SectorMovilidad

La restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Además, quienes no quieran cumplir con esta medida, tienen la posibilidad de pagar el pico y placa solidario y de esta forma hacer uso normal de su automotor por las vías de la capital del país.

Movilidad en Bogotá para este jueves, 15 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este miércoles el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los que terminan en las siguientes placas: 1-2-5-6-7-8-0. En este caso, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Es importante recordar que la medida no aplica para los sábados y los domingos.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

La multa por incumplir el pico y placa es de 604.100 pesos colombianos. Además, el vehículo será inmovilizado, por lo que el propietario tendrá que hacerse cargo del pago de la grúa y el costo del parqueadero.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos de la restricción que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.