Pico y placa en Bogotá: conozca cómo cambiará la medida para este viernes, 16 de enero

Es importante recordar que incumplir con la restricción tiene como consecuencia una multa y la inmovilización del vehículo.

Redacción Vehículos
15 de enero de 2026, 1:49 p. m.
Movilidad en Bogotá.
Movilidad en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

Este viernes, 16 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

La medida del pico y placa busca descongestionar la movilidad de la ciudad.
Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: Twitter: @SectorMovilidad

La restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Además, quienes no quieran cumplir con esta medida, tienen la posibilidad de pagar el pico y placa solidario y de esta forma hacer uso normal de su automotor por las vías de la capital del país.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, este miércoles el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 3 y 4.

De tal modo, pueden circular los que terminan en las siguientes placas: 1-2-5-6-7-8-0. En este caso, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Vigilancia del pico y placa en Bogotá. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Es importante recordar que la medida no aplica para los sábados y los domingos.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

La multa por incumplir el pico y placa es de 604.100 pesos colombianos. Además, el vehículo será inmovilizado, por lo que el propietario tendrá que hacerse cargo del pago de la grúa y el costo del parqueadero.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos de la restricción que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

