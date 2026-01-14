Vehículos

CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

Jim Farley también es miembro de la Junta directiva de Harley Davidson, compañía que no atraviesa por su mejor momento.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

14 de enero de 2026, 7:29 p. m.
Harley Davidson estaría trabajando en una moto eléctrica con precios mucho más cercanos a los nuevos públicos.
Harley Davidson estaría trabajando en una moto eléctrica con precios mucho más cercanos a los nuevos públicos. Foto: Getty Images

A medida que la industria automotriz avanza aparecen nuevos desafíos para algunas compañías que no logran dar ese paso hacia el futuro y que han resistido gracias a lo exitosas que fueron en el pasado.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte
Harley-Davidson ha presentado hoy el reluciente modelo Fat Boy Gray Ghost
Harley Davidson ha venido una caída en ventas sostenida en los últimos años. Foto: 2025 Harley-Davidson Motor Company. Usage: Unlimited Worldwide

Uno de esos casos parece ser el de la famosa compañía de motocicletas Harley Davidson, fabricante norteamericano que no atraviesa por su mejor momento debido a la caída en ventas que arrastra desde hace algunos años y a que la firma no ha logrado encajar con las nuevas generaciones.

Frente a esto, el CEO de FORd, Jim Farley, quien además es miembro de la Junta Directiva de Harley Davidson, afrontó el tema y lanzó una advertencia para que la compañía pueda seguir vigente.

“La compañía debe cambiar si quiere sobrevivir otros cien años”, sentenció el ejecutivo en un encuentro con el diario argentino La Nación.

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 15 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Dueños de carros eléctricos celebran nuevo beneficio que tendrán en Bogotá: se ahorrarán buena suma de dinero

Vehículos

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Vehículos

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Vehículos

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Vehículos

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Vehículos

Las motos más vendidas en diciembre de 2025: el sector superó el millón de unidades en el último año

Vehículos

No se enrede entre litros o galones: esta es la fórmula fácil y rápida para saber cuánta gasolina consume su carro o moto

Allí, Farley relacionó la historia que tienen en común Ford y Harley Davidson, la cual está enmarcada por una amplia trayectoria dentro de la industria; el CEO indicó que se hacen necesarios movimientos para adaptarse a las nuevas exigencias del mundo automotor.

“Creo que Harley es parecida a Ford, está viviendo una gran transformación. También es una empresa del Medio Oeste, en el centro de Estados Unidos, y siento que tiene el mismo carácter distintivo. Milwaukee y Detroit son lugares duros, de gente muy trabajadora. Harley Davidson, al igual que Ford, es un ícono mundial, pero también tienen que cambiar. No pueden seguir igual. No pueden vivir en el pasado, tienen que vivir en el futuro”, dijo Farley, quien agregó que la firma no puede acudir al cariño de sus clientes para mantenerse en el futuro.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor
Un modelo del fabricante estadounidense de motocicletas Harley Davidson se exhibe en la sala de exposición de la tienda Harley Davidson el 13 de marzo de 2025 en Berlín, Alemania. La Unión Europea está respondiendo a los aranceles estadounidenses impuestos por la administración del presidente Donald Trump al acero y el aluminio europeos con sus propios aranceles a productos estadounidenses, incluidos el bourbon, los jeans y las motocicletas. (Foto de Carsten Koall/Getty Images)
El ejecutivo incido que tanto Ford como la compañía de motos atraviesan momentos parecidos. Foto: Getty Images

El ejecutivo incido que tanto Ford como la compañía de motos atraviesan momentos parecidos, pero que el poder haber compartido en ambas empresas le ha permitido tener la experiencia para entender mucho mejor el comportamiento del mercado.

“Ambas empresas están experimentando transformaciones diferentes, pero la experiencia de integrar la junta directiva y de ser el CEO me resultó muy enriquecedora como líder, para poder comprender cómo la junta me percibe como CEO. Es una buena experiencia”, dijo Farley, quien agregó que la firma no puede acudir al cariño de sus clientes para mantenerse en el futuro.

Electrificación, uno de los grandes retos

La electrificación ha llegado a todos los segmentos de la industria, entre ellos las motocicletas, algo a lo que Harley Davidson ha reaccionado sin lograr los objetivos planteados.

La firma intentó adaptarse con la opción liveWire One, apuesta que no recibió la respuesta requerida del público y que como es común en los modelos de la marca, tenía un precio considerado alto.

Harley Davidson intentó otras opciones pero su marca eléctrica no consigue posicionarse como una opción dentro del segmento, algo que sí han conseguido otras firmas a menores costos.

Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran
Harley-Davidson ha presentado hoy el reluciente modelo Fat Boy Gray Ghost
Harley Davidson solo fabricará 1.990 unidades de su edición especial Fat Boy Gray Ghost. Foto: 2025 Harley-Davidson Motor Company. Usage: Unlimited Worldwide

Justamente, los rumores que se han conocido y que han sido difundido pro algunos medios especializados, apuntan a que Harley Davidson ya trabaja en un modelo mucho más cercano al público con precios más cómodos y llamativos.

Justamente este proyecto coincidió con la llegada del nuevo CEO Artie Starrs, quien no ha descartado realizar movimientos que le permitan a la compañía poner en marcha una estrategia que lleve a la marca a tener un repunte dentro del mercado.

Más de Vehículos

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 15 de enero: estos son los carros con restricción

Varios modelos del fabricante estadounidense de motocicletas Harley Davidson se exhiben en la sala de exposición de la tienda Harley Davidson el 13 de marzo de 2025 en Berlín, Alemania. La Unión Europea está respondiendo a los aranceles estadounidenses impuestos por la administración del presidente Donald Trump al acero y el aluminio europeos con sus propios aranceles a productos estadounidenses, incluidos el bourbon, los jeans y las motocicletas. (Foto de Carsten Koall/Getty Images)

CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.

Dueños de carros eléctricos celebran nuevo beneficio que tendrán en Bogotá: se ahorrarán buena suma de dinero

El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos.

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Los carros modelo 2012 son los que más se han traspasado este año, les siguen los 2013 y los 2015. Agosto ha sido el mes de 2022 con más ventas de usados.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

Conoce los requisitos para acceder a este beneficio.

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Noticias Destacadas