CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

A medida que la industria automotriz avanza aparecen nuevos desafíos para algunas compañías que no logran dar ese paso hacia el futuro y que han resistido gracias a lo exitosas que fueron en el pasado.

Harley Davidson ha venido una caída en ventas sostenida en los últimos años. Foto: 2025 Harley-Davidson Motor Company. Usage: Unlimited Worldwide

Uno de esos casos parece ser el de la famosa compañía de motocicletas Harley Davidson, fabricante norteamericano que no atraviesa por su mejor momento debido a la caída en ventas que arrastra desde hace algunos años y a que la firma no ha logrado encajar con las nuevas generaciones.

Frente a esto, el CEO de FORd, Jim Farley, quien además es miembro de la Junta Directiva de Harley Davidson, afrontó el tema y lanzó una advertencia para que la compañía pueda seguir vigente.

“La compañía debe cambiar si quiere sobrevivir otros cien años”, sentenció el ejecutivo en un encuentro con el diario argentino La Nación.

Allí, Farley relacionó la historia que tienen en común Ford y Harley Davidson, la cual está enmarcada por una amplia trayectoria dentro de la industria; el CEO indicó que se hacen necesarios movimientos para adaptarse a las nuevas exigencias del mundo automotor.

“Creo que Harley es parecida a Ford, está viviendo una gran transformación. También es una empresa del Medio Oeste, en el centro de Estados Unidos, y siento que tiene el mismo carácter distintivo. Milwaukee y Detroit son lugares duros, de gente muy trabajadora. Harley Davidson, al igual que Ford, es un ícono mundial, pero también tienen que cambiar. No pueden seguir igual. No pueden vivir en el pasado, tienen que vivir en el futuro”, dijo Farley, quien agregó que la firma no puede acudir al cariño de sus clientes para mantenerse en el futuro.

El ejecutivo incido que tanto Ford como la compañía de motos atraviesan momentos parecidos. Foto: Getty Images

El ejecutivo incido que tanto Ford como la compañía de motos atraviesan momentos parecidos, pero que el poder haber compartido en ambas empresas le ha permitido tener la experiencia para entender mucho mejor el comportamiento del mercado.

“Ambas empresas están experimentando transformaciones diferentes, pero la experiencia de integrar la junta directiva y de ser el CEO me resultó muy enriquecedora como líder, para poder comprender cómo la junta me percibe como CEO. Es una buena experiencia”, dijo Farley, quien agregó que la firma no puede acudir al cariño de sus clientes para mantenerse en el futuro.

Electrificación, uno de los grandes retos

La electrificación ha llegado a todos los segmentos de la industria, entre ellos las motocicletas, algo a lo que Harley Davidson ha reaccionado sin lograr los objetivos planteados.

La firma intentó adaptarse con la opción liveWire One, apuesta que no recibió la respuesta requerida del público y que como es común en los modelos de la marca, tenía un precio considerado alto.

Harley Davidson intentó otras opciones pero su marca eléctrica no consigue posicionarse como una opción dentro del segmento, algo que sí han conseguido otras firmas a menores costos.

Harley Davidson solo fabricará 1.990 unidades de su edición especial Fat Boy Gray Ghost. Foto: 2025 Harley-Davidson Motor Company. Usage: Unlimited Worldwide

Justamente, los rumores que se han conocido y que han sido difundido pro algunos medios especializados, apuntan a que Harley Davidson ya trabaja en un modelo mucho más cercano al público con precios más cómodos y llamativos.

Justamente este proyecto coincidió con la llegada del nuevo CEO Artie Starrs, quien no ha descartado realizar movimientos que le permitan a la compañía poner en marcha una estrategia que lleve a la marca a tener un repunte dentro del mercado.