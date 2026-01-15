Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves, 15 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Conozca el estado de las vías, las zonas donde hay congestión, si hay bloqueos, accidentes o movilizaciones.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

15 de enero de 2026, 11:36 a. m.
Así está la movilidad en Bogotá este jueves, 15 de enero.
Así está la movilidad en Bogotá este jueves, 15 de enero. Foto: Guillermo Torres / Semana

La movilidad en Bogotá es clave para quienes viven en la ciudad o para quienes a diario la visitan con motivo de trabajo o estudio; por este motivo, es clave conocer el estado de las vías y las zonas donde se presenta mayor congestión.

Entérese aquí sobre los trancones, choques, bloqueos o movilizaciones que pueden afectar la movilidad en la ciudad.

7:33 a. m.: Se recupera movilidad en la salida por la calle 80

Retiran camioneta varada que complicaba el tráfico vehicular por la calle 80

7:10: se recupera movilidad en la Autopista Sur

Autoridades retiran vehículos y se recupera el tráfico en la localidad de Bosa

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 15 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 15 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

Vehículos

Dueños de carros eléctricos celebran nuevo beneficio que tendrán en Bogotá: se ahorrarán buena suma de dinero

Vehículos

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Vehículos

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Vehículos

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este miércoles, 14 de enero, en medio de un caos en inmediaciones del Movistar Arena por el homenaje de Yeison Jiménez

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes 13 de enero: múltiples siniestros viales y congestión en distintos corredores

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves 8 de enero: este es el reporte del flujo vehicular en los principales corredores viales

7:00 a. m.: Choque entre bus y automóvil en la Autopista Sur

6:00 a. m.: Pico y placa para este jueves, 15 de enero

Este jueves no circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:30 a. m: TransMilenio opera con normalidad

Más de Vehículos

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Movilidad en Bogotá para este jueves, 15 de enero: así están las principales vías de la ciudad

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 15 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali para este jueves, 15 de enero: estos son los carros con restricción

Varios modelos del fabricante estadounidense de motocicletas Harley Davidson se exhiben en la sala de exposición de la tienda Harley Davidson el 13 de marzo de 2025 en Berlín, Alemania. La Unión Europea está respondiendo a los aranceles estadounidenses impuestos por la administración del presidente Donald Trump al acero y el aluminio europeos con sus propios aranceles a productos estadounidenses, incluidos el bourbon, los jeans y las motocicletas. (Foto de Carsten Koall/Getty Images)

CEO de Ford lanzó advertencia sobre el futuro de Harley Davidson: “No pueden vivir en el pasado”

Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.

Dueños de carros eléctricos celebran nuevo beneficio que tendrán en Bogotá: se ahorrarán buena suma de dinero

El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos.

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Los carros modelo 2012 son los que más se han traspasado este año, les siguen los 2013 y los 2015. Agosto ha sido el mes de 2022 con más ventas de usados.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Fanáticos del cantante Yeison Jiménez salen del Movistar Arena.

Así estuvo la movilidad en Bogotá este miércoles, 14 de enero, en medio de un caos en inmediaciones del Movistar Arena por el homenaje de Yeison Jiménez

Noticias Destacadas