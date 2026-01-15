Movilidad en Bogotá para este jueves, 15 de enero: así están las principales vías de la ciudad

La movilidad en Bogotá es clave para quienes viven en la ciudad o para quienes a diario la visitan con motivo de trabajo o estudio; por este motivo, es clave conocer el estado de las vías y las zonas donde se presenta mayor congestión.

Entérese aquí sobre los trancones, choques, bloqueos o movilizaciones que pueden afectar la movilidad en la ciudad.

7:33 a. m.: Se recupera movilidad en la salida por la calle 80

Retiran camioneta varada que complicaba el tráfico vehicular por la calle 80

7:10: se recupera movilidad en la Autopista Sur

Autoridades retiran vehículos y se recupera el tráfico en la localidad de Bosa

7:00 a. m.: Choque entre bus y automóvil en la Autopista Sur

6:00 a. m.: Pico y placa para este jueves, 15 de enero

Este jueves no circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis

4:30 a. m: TransMilenio opera con normalidad