Movilidad en Bogotá para este jueves, 15 de enero: así están las principales vías de la ciudad

La movilidad en Bogotá es clave para quienes viven en la ciudad o para quienes a diario la visitan con motivo de trabajo o estudio; por este motivo, es clave conocer el estado de las vías y las zonas donde se presenta mayor congestión.
Entérese aquí sobre los trancones, choques, bloqueos o movilizaciones que pueden afectar la movilidad en la ciudad.
7:33 a. m.: Se recupera movilidad en la salida por la calle 80
Retiran camioneta varada que complicaba el tráfico vehicular por la calle 80
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 15, 2026
[07:33 a.m.] #AEstaHora | La camioneta es retirada de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Medellín con kilómetro 1.
7:10: se recupera movilidad en la Autopista Sur
Autoridades retiran vehículos y se recupera el tráfico en la localidad de Bosa
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 15, 2026
[07:06 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la Autopista Sur con calle 65B Sur, en sentido Oriente - Occidente.
7:00 a. m.: Choque entre bus y automóvil en la Autopista Sur
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 15, 2026
[06:49 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre bus y automóvil, en la localidad de Bosa, en la Autopista Sur con calle 65B Sur, en sentido Oriente - Occidente. Unidad de @TransitoBta en el punto.
6:00 a. m.: Pico y placa para este jueves, 15 de enero
Este jueves no circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 15, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, jueves, día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
#FelizJueves | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 1 y 2.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 15, 2026

🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m.
4:30 a. m: TransMilenio opera con normalidad
Buenos días, Bogotá ☀️— TransMilenio (@TransMilenio) January 15, 2026
Seguimos acompañando tus recorridos por la ciudad 🚍.Que cada trayecto te acerque a tus metas.
