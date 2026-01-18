Nación

Aparece nuevo video de mujer que agredió a domiciliario; también increpó a trabajadoras de un Carulla: “¿Usted sí estudió?"

La mujer habría tenido la misma actitud en contra de unas trabajadoras y hasta habría dañado algunos de los productos de la tienda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 10:00 p. m.
Esta es la misma mujer que protagonizó el hecho con el domiciliario de la pizza.
Esta es la misma mujer que protagonizó el hecho con el domiciliario de la pizza. Foto: API

Una mujer se ha convertido en el centro de críticas por la forma en la que se le ve en un video agrediendo verbalmente a un repartidor de pizzas en Bogotá. Al parecer, este no sería el único caso parecido que la tiene como protagonista.

A través de redes sociales se conoció otro video en el que esta ciudadana, que aseguró llamarse Liliana, tiene una actitud muy parecida en contra de unas trabajadoras de una tienda Carulla.

Este es el momento en el que la mujer increpa a una de las trabajadoras.
Este es el momento en el que la mujer increpa a una de las trabajadoras. Foto: API

Todo habría ocurrido en la tienda que está ubicada en la calle 90, en el sector de Chicó Norte. En este nuevo audiovisual, que fue grabado por una de las empleadas, se ve a la misma mujer con actitud desafiante e insultando a las trabajadoras.

Indignación y rechazo por mujer que quedó grabada insultando a domiciliario en Bogotá: “Usted no pertenece a este barrio”

Según se puede escuchar, el disgusto de la ciudadana se habría desatado porque supuestamente abrieron la tienda tarde y no la querían atender. “Voy a venir todos los días, míreme la cara bien”, dice en repetidas oportunidades.

Bogotá

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

Bogotá

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

Bogotá

Legalizan captura de José Ignacio Camargo, implicado en robo y persecución que dejó tres muertos en Bogotá

Bogotá

Indignación y rechazo por mujer que quedó grabada insultando a domiciliario en Bogotá: “Usted no pertenece a este barrio”

Bogotá

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

Bogotá

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Bogotá

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Bogotá

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Nación

Dan luz verde a la megaobra que conectará Soacha con el occidente de Bogotá tras 30 años en pausa

Una de las empleadas mostró unos paquetes de pasta que, al parecer, Liliana en medio de su ira habría roto y no pagó, aunque sostuvo que los cancelaría cuando hablara con la supervisora del sitio.

“Me llama a la gerente y arreglo con ella, pero no con unas empleadas que llegan tarde a tratarlo mal a uno”, respondió.

En un momento, la ciudadana se acercó hasta donde una de las trabajadoras, quien al parecer sería la encargada de la tienda, y de forma despectiva le dijo: “¿Usted sí estudió para ser gerente? Míreme bien porque la voy a boletear”.

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

Ya sabe que no le tengo miedo ni a usted ni a la Policía (…) Atiendan bien a los clientes. Aquí no vuelvo nunca ni a comprarles un dulce, no necesitan de mí”, añadió.

Pocos segundos después, el video terminó. Además, se desconoce si esto ocurrió antes o después de la situación similar que protagonizó con el repartidor de pizza, aunque por las revistas que se ven en el aparador se presume que podría haber sucedido a inicios de agosto de 2025.

Tras la aparición de este nuevo audiovisual, las críticas en contra de la mujer han crecido y muchas personas, a través de las redes sociales, cuestionan la actitud que ha tenido frente a los trabajadores.

Más de Bogotá

Esta es la misma mujer que protagonizó el hecho con el domiciliario de la pizza.

Aparece nuevo video de mujer que agredió a domiciliario; también increpó a trabajadoras de un Carulla: “¿Usted sí estudió?"

La candidata denunció que, mientras realizaba actividades de campaña, fue increpada por un ciudadano que la tildó de “ratera”.

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

La Policía Nacional rescató a una menor de seis años que se encontraba sola en un apartamento.

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

El accidente de tránsito se produjo luego de un robo con arma de fuego y afectó a personas que no tenían relación con el hecho.

Legalizan captura de José Ignacio Camargo, implicado en robo y persecución que dejó tres muertos en Bogotá

Imágenes del video que comenzó a circular por las redes sociales.

Indignación y rechazo por mujer que quedó grabada insultando a domiciliario en Bogotá: “Usted no pertenece a este barrio”

Este era el panorama del incendio registrado en la tarde de este sábado.

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

Nancy Ortiz y su hijo Juan Carlos Suárez.

Mamá de Juan Carlos Suárez, señalado asesino, le envió mensaje a la familia de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

El momento en el que la moto huyó del sitio y el accidente que se desencadenó después.

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Un familiar de la pareja de esposos, que falleció en trágico accidente en Bogotá, habló sobre lo ocurrido.

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

El conductor iba con su esposa e hijo.

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

Noticias Destacadas