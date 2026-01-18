Aparece nuevo video de mujer que agredió a domiciliario; también increpó a trabajadoras de un Carulla: “¿Usted sí estudió?"

Una mujer se ha convertido en el centro de críticas por la forma en la que se le ve en un video agrediendo verbalmente a un repartidor de pizzas en Bogotá. Al parecer, este no sería el único caso parecido que la tiene como protagonista.

A través de redes sociales se conoció otro video en el que esta ciudadana, que aseguró llamarse Liliana, tiene una actitud muy parecida en contra de unas trabajadoras de una tienda Carulla.

Este es el momento en el que la mujer increpa a una de las trabajadoras. Foto: API

Todo habría ocurrido en la tienda que está ubicada en la calle 90, en el sector de Chicó Norte. En este nuevo audiovisual, que fue grabado por una de las empleadas, se ve a la misma mujer con actitud desafiante e insultando a las trabajadoras.

Indignación y rechazo por mujer que quedó grabada insultando a domiciliario en Bogotá: “Usted no pertenece a este barrio”

Según se puede escuchar, el disgusto de la ciudadana se habría desatado porque supuestamente abrieron la tienda tarde y no la querían atender. “Voy a venir todos los días, míreme la cara bien”, dice en repetidas oportunidades.

Una de las empleadas mostró unos paquetes de pasta que, al parecer, Liliana en medio de su ira habría roto y no pagó, aunque sostuvo que los cancelaría cuando hablara con la supervisora del sitio.

“Me llama a la gerente y arreglo con ella, pero no con unas empleadas que llegan tarde a tratarlo mal a uno”, respondió.

En un momento, la ciudadana se acercó hasta donde una de las trabajadoras, quien al parecer sería la encargada de la tienda, y de forma despectiva le dijo: “¿Usted sí estudió para ser gerente? Míreme bien porque la voy a boletear”.

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

“Ya sabe que no le tengo miedo ni a usted ni a la Policía (…) Atiendan bien a los clientes. Aquí no vuelvo nunca ni a comprarles un dulce, no necesitan de mí”, añadió.

Pocos segundos después, el video terminó. Además, se desconoce si esto ocurrió antes o después de la situación similar que protagonizó con el repartidor de pizza, aunque por las revistas que se ven en el aparador se presume que podría haber sucedido a inicios de agosto de 2025.

Tras la aparición de este nuevo audiovisual, las críticas en contra de la mujer han crecido y muchas personas, a través de las redes sociales, cuestionan la actitud que ha tenido frente a los trabajadores.