Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

La denuncia fue realizada a través de sus redes sociales, donde señaló que los hechos ocurrieron mientras recorría un sector de la ciudad junto a su equipo.

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 6:10 p. m.
La candidata denunció que, mientras realizaba actividades de campaña, fue increpada por un ciudadano que la tildó de “ratera”.
En las últimas horas, se conoció una denuncia hecha por la candidata a la Cámara de Bogotá por el Centro Democrático, Sofía Araujo Mejía, a través de redes sociales, donde suele mostrar el desarrollo de su campaña política en distintos sectores de la capital.

Mientras interactuaba de manera directa con la ciudadanía y exponía su postura sobre temas de interés público, se registró un episodio inusual cuando, al intentar dialogar con un transeúnte, este reaccionó de forma inesperada, golpeándose el pecho y repitiendo en voz alta la frase “Cepeda, Cepeda”.

La reacción que tuvo la joven fue girar la cámara para enfocarse y registrar el momento que fue calificado por ella como un “ataque”, asegurando que ese tipo de comportamientos reflejan, según su percepción, odio y resentimiento.

“Vean, aquí estamos. Ese es el ataque que nos hacen. Eso es lo que ofrece la izquierda: odio y resentimiento”, señaló Sofía Araujo en su video.

Posteriormente, volvió a mostrar cómo el hombre discutía con uno de sus acompañantes, mientras defendía que su propuesta política se basa en principios, valores y rectitud.

La sede nacional del Centro Democrático en Bogotá será escenario de la convención de enero, donde se definirá si la colectividad lanza un solo aspirante o dos a la presidencia.
En enero de 2026, se definirá si la colectividad lanza un solo aspirante o dos a la presidencia. Foto: Colprensa

“Nosotros ofrecemos decencia, rectitud, principios y valores (...) Nosotros tranquilos y sonriendo porque somos la renovación y la esperanza”, concluye la joven en el video, mientras durante la grabación continuaron escuchándose los gritos del ciudadano.

El video superó los 19 mil “me gusta”, con reacciones divididas, aunque la mayoría de usuarios destacó la serenidad con la que afrontó la situación.

