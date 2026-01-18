Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

En las últimas horas, se conoció una denuncia hecha por la candidata a la Cámara de Bogotá por el Centro Democrático, Sofía Araujo Mejía, a través de redes sociales, donde suele mostrar el desarrollo de su campaña política en distintos sectores de la capital.

Mientras interactuaba de manera directa con la ciudadanía y exponía su postura sobre temas de interés público, se registró un episodio inusual cuando, al intentar dialogar con un transeúnte, este reaccionó de forma inesperada, golpeándose el pecho y repitiendo en voz alta la frase “Cepeda, Cepeda”.

Sin embargo, el hecho no terminó ahí. La aspirante junto con su equipo fueron increpados por el ciudadano, quien además les gritó “rateros” y utilizó un apodo despectivo para referirse al partido al que pertenece Sofía, al que llamó “centro demoníaco”, seguido de una palabra grosera.

Además, el transeúnte les hizo una seña con su mano en gesto de grosería, mientras se le escucha decir insistentemente al ver que lo graban: “Vamos con Petro. Petro y Cepeda presidente, ¿bueno?”.

La reacción que tuvo la joven fue girar la cámara para enfocarse y registrar el momento que fue calificado por ella como un “ataque”, asegurando que ese tipo de comportamientos reflejan, según su percepción, odio y resentimiento.

“Vean, aquí estamos. Ese es el ataque que nos hacen. Eso es lo que ofrece la izquierda: odio y resentimiento”, señaló Sofía Araujo en su video.

Posteriormente, volvió a mostrar cómo el hombre discutía con uno de sus acompañantes, mientras defendía que su propuesta política se basa en principios, valores y rectitud.

“Nosotros ofrecemos decencia, rectitud, principios y valores (...) Nosotros tranquilos y sonriendo porque somos la renovación y la esperanza”, concluye la joven en el video, mientras durante la grabación continuaron escuchándose los gritos del ciudadano.

El video superó los 19 mil “me gusta”, con reacciones divididas, aunque la mayoría de usuarios destacó la serenidad con la que afrontó la situación.