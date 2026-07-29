Carlos Cuenca, representante a la Cámara de Cambio Radical, se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

La elección se produjo en la tarde de este miércoles 29 de julio. Amplias mayorías respaldaron su nombre. A Cambio Radical le correspondía la presidencia del órgano investigativo el primer año del Gobierno De La Espriella, según los acuerdos pactados por los compromisarios políticos.

La Comisión de Investigación y Acusación eligió a Carlos Cuenca, de Cambio Radical, como presidente. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El triunfo de Cuenca supone una derrota para la Casa Char porque el nuevo presidente de la Comisión hace parte del ala del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Inicialmente, Cuenca fue escogido para integrar la Comisión de Investigación, pero la bancada mayoritaria de la Casa Char en Cambio Radical (ocho representantes) tumbó su nombre e impuso a Welfran Mendoza, representante del Atlántico.

En la noche de este martes, la plenaria optó por respetar los acuerdos iniciales, tumbó la decisión del ala charista y eligió a Carlos Cuenca. Posteriormente, él se convirtió en el presidente de la Comisión.

El representante por el Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto, dijo en la plenaria de la Cámara: “No es posible que nosotros patrocinemos cómo se cercenan los derechos políticos -que no deberíamos traer a este recinto, sino que deberían suscitarse en el recinto de cada partido-, pero quiero invitar a la plenaria a que no abramos una puerta demasiado peligrosa”.

Quienes conocen las actuaciones de Cuenca saben que se convirtió en el dolor de cabeza del presidente Gustavo Petro en el pasado cuatrienio, cuando hizo parte de la Comisión de Acusación.

En el pasado cuatrienio, Carlos Cuenca, en varias investigaciones, avanzó considerablemente en los procesos contra Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Demostró que es aguerrido y en varias investigaciones avanzó considerablemente en los procesos contra el jefe de Estado.

Una de ellas fue la investigación disciplinaria que le abrió a Petro tras la denuncia que instauró el excanciller Álvaro Leyva Durán, quien detalló “extraños” comportamientos del mandatario en sus viajes diplomáticos al exterior. Entre ellos, el que ocurrió en París, cuando el hoy presidente postergó su permanencia en Europa y se desapareció durante más de 48 horas, pese a la presencia de la prensa nacional.

Cuencia intentó, jurídicamente, conseguir que sus demás colegas que investigaban al presidente Petro autorizaran la solicitud al jefe de Estado de someterse a exámenes toxicológicos y psiquiátricos que le permitieran conocer al país su verdadero estado de salud. Sin embargo, no lo consiguió. En una oportunidad, el hoy senador electo Wadith Manzur no firmó el procedimiento.

Carlos Cuenca y Jorge Tovar, ambos congresistas de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Con el nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, el petrismo entra con desventaja en este cuatrienio porque, así el Pacto Histórico tenga cinco de los 17 escaños, la presidencia marca, en gran parte, el rumbo y la suerte de los investigados.

Petro saldrá del poder este 6 de agosto con más de 200 investigaciones penales y disciplinarias, y se convertirá en el exmandatario más investigado del país.