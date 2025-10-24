Alejandra Esquín, más conocida como Baby Demoni en el mundo digital, falleció el pasado el 15 octubre y sus amigos, así como figuras públicas como Yina Calderón, se pronunciaron.

Según la información compartida por otros medios y personas cercanas, antes de que Alejandra perdiera la vida, fue trasladada al hospital de Roma porque había sido encontrada inconsciente en su lugar de residencia, donde vivía con su expareja.

Desde entonces, varias versiones han salido a la luz, una de ellas de su mamá, quien a través de un video en sus redes sociales afirmó que su hija había sido “golpeada” por Miguel López: “Me la arrebataste, Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste”.

Joven influenciadora falleció y estas serían las causas de su muerte. | Foto: Tomada de Instagram @baby_demoni_

Cirujano de Baby Demoni habló de la muerte de la ‘influencer’

Testigo directo se contactó con el doctor que había operado a Baby Demoni ocho días antes de que falleciera y habló de los hechos, dando sus conclusiones y afirmando que no pudo haber sido ella misma quien causara su muerte.

“Es muy difícil. Yo no lo creo posible”, dijo Ricardo Urazán sobre las versiones de un posible suicidio. Los motivos que orientaron su respuesta son que la joven todavía se encontraba en recuperación y no podía hacer ciertos movimientos.

“Desde mi opinión científica es muy complicado que ella pudiera levantar los brazos para coger una lazo, o sea para apretarse. No, no veo como es posible. No sé si ella era tan fuerte que lo pudo haber hecho, pero no creo, es que el dolor no la hubiera dejado”, agregó.

¿Cuál fue la causa de muerte de Baby Demoni?

Según se conoció, la causa de muerte de la famosa fue una lesión cerebral irreversible, la cual se dio por falta de oxígeno. Se mencionó que esto se desencadenó por paros cardiorrespiratorios que sufrió.

Adicionalmente, el mejor amigo de Esquín, conocido como La fresa más nea, reveló en el pódcast Más allá del silencio que los médicos hallaron que el cerebro de la mujer duró aproximadamente 30 minutos sin recibir oxígeno.