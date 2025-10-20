Suscribirse

Gente

Mamá de Baby Demoni contó qué pasó en el hospital antes de que muriera su hija: “No te vayas”

La mujer compartió un video en el que relató lo que sucedió con la creadora de contenido.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 11:14 p. m.
Baby Demoni, reconocida influencer que murió.
Baby Demoni, reconocida influencer que murió. | Foto: Instagram @baby_demoni_

El fallecimiento de Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, generó conmoción y una ola de reacciones entre usuarios y figuras del entretenimiento colombiano. La noticia fue confirmada por allegados y por Yina Calderón, quien expresó públicamente su tristeza.

La creadora de contenido se había ganado un espacio en plataformas como TikTok e Instagram, donde su estilo audaz y su autenticidad la convirtieron en una figura destacada dentro del contenido alternativo. Con más de cien mil seguidores y videos que alcanzaban millones de reproducciones, la joven modelo se proyectaba como una de las nuevas promesas del mundo digital.

Baby Demoni, influencer colombiana.
Baby Demoni, influencer colombiana. | Foto: Instagram @baby_demoni_

Sin embargo, con la noticia de su muerte, muchos quisieron saber detalles de lo ocurrido aquel día que partió del plano terrenal. Por este motivo, la madre de la influencer decidió hablar ante cámara y exponer lo que sucedió en el hospital antes de que muriera.

La mujer compartió un video en TikTok, donde abrió su corazón y relató lo que pasó minutos antes de perder a su hija. En el relato revivió el instante en el que le habló al oído, la cuidó y le pidió que no se fuera.

Lo duro de estas declaraciones fue escuchar a la progenitora de Baby Demoni contar que vio cómo le salió una lágrima a su hija, limpiándosela de manera que sabía que luchaba por salvarse.

“Estar en la clínica hablándole al oído, pasar una noche tan terrible en vela porque fue la peor noche de mi vida. Hablarle sin ella poderse mover, con el soporte mecánico y decirle ‘amor, quédate, no te vayas, no me hagas esto, no le hagas esto a tu niña’. Yo sabía que ella estaba luchando y le salió una lágrima del ojito, yo se la limpié”, comentó.

La madre apuntó que había un detalle particular en la vida de la influencer, pues su relación no era del todo buena por dinámicas que llevaban.

“Ella no podía durar ni un día acá porque ya tenía que devolverse otra vez para la casa de él. Me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó”, aseguró, mientras puntualizaba en lo que solía decirle: “Usted nació para ser grande, para brillar, mi amor. Yo solo quiero que sea feliz y que pueda hacer las cosas que yo nunca pude hacer”.

El caso ha estado rodeado de incertidumbre. Diversas versiones han circulado sobre las posibles causas del fallecimiento, mencionando tanto la hipótesis de un homicidio como la de autolesiones, lo que ha incrementado la confusión y el impacto emocional entre quienes la seguían. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar con precisión qué ocurrió en las horas previas a su muerte.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes se llenaron de mensajes de despedida y homenajes en su memoria. Amigos, seguidores y compañeros del medio lamentaron profundamente la partida de la influencer, recordando su energía, su carisma y la manera en que inspiraba a muchos a expresarse sin miedo.

